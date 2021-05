Funk Frontrunners Dyke & The Blazers célébrés sur de nouvelles compilations

Craft Recordings a annoncé la sortie le 25 juin, numériquement et sur vinyle, de deux nouvelles compilations des pacesetters de la soul Dyke & The Blazers. Ce sont les 20 titres Down sur Funky Broadway: Phoenix (1966–1967) et les 21 titres I Got a Message: Hollywood (1968–1970).

Les albums sont un hommage approprié et opportun à une agrégation qui a apporté une contribution notable à l’évolution du R&B avec leur son funk pionnier. Les albums incluent de nouveaux mixages stéréo, de nombreuses coupes inédites (y compris des démos, des spots radio et des chansons récemment déterrées) et de l’audio fraîchement remasterisé par l’ingénieur Dave Cooley.

Les albums sont maintenant disponibles en pré-commande, sous forme de deux titres gratuits instantanés, «Funky Broadway (Part 1)» et «Let a Woman Be a Woman – Let a Man Be a Man», qui prennent leur arc pour le streaming et le téléchargement. Ils font partie des chansons les plus connues du groupe: «Funky Broadway (Part 1)» était leur premier succès, un succès n ° 17 dans le palmarès de la soul en 1967, tandis que «Let a Woman Be a Woman…» était leur âme la plus marquante. single, culminant au n ° 4 en 1969.

Les livrets pour les disques offrent des images et des éphémères rares, ainsi que de nouvelles notes de doublure du producteur des décors, Alec Palao. D’autres informations approfondies sont fournies via de nouvelles interviews d’archives avec des membres du groupe et d’autres acteurs clés. Ils incluent le manager Art Barrett et la personnalité de la radio Art Laboe, qui a signé le groupe et les a publiés sur son label Original Sounds.

Le groupe Phoenix, AZ, formé en 1965, est très admiré par les cratediggers et les beatmakers pour leur son de pointe qui a introduit un son funk aux côtés de ses contemporains. James Brown, les compteurs et autres. Le chant bourru et autoritaire de Arlester «Dyke» Christian de Frontman et Buffalo, New York, était complété par des riffs de guitare serrés, des orgues de jazz groove et des cors optimistes.

“Funky Broadway”, enregistré en 1966, a suscité l’album du même nom (leur seul LP) et une reprise du single par Wilson Pickett, qui est allé jusqu’au sommet du classement R&B. Après une autre entrée soul mineure dans «So Sharp», la formation originale du groupe s’est dissoute, mais Christian a conservé le nom, travaillant avec des musiciens de tournée et de session, notamment du Watts 103rd Street Rhythm Band.

Cela a conduit à un succès supplémentaire considérable, en particulier en 1969, lorsque le “Let A Woman…” susmentionné a été précédé par un autre Top 10 soul 45, “We Got More Soul.” Tous deux ont fait le Top 40 du Hot 100. En 1970, il y avait même un remake soul de l’agrafe «You Are My Sunshine».

En 1971, Christian est mortellement abattu, à l’âge de 27 ans, mettant fin à une carrière très prometteuse dans laquelle il se préparait pour une tournée britannique et un projet d’enregistrement avec Barry White. Mais le travail de Dyke & The Blazers a perduré, notamment à travers des extraits de coupures de «Let a Woman Be a Woman – Let a Man Be a Man» de Ennemi public, 2Pac, Cypress Hill, Stetsasonic et, plus récemment, Tyler, le créateur.

Ses mesures d’ouverture sont également proéminentes dans le hit de rock alternatif de The Heavy 2009 «How You Like Me Now?», Tandis que «Funky Broadway», «We Got More Soul» et «Runaway People» ont également été échantillonnés à plusieurs reprises.

«Le bruit unique que Dyke et les joueurs ont développé dans les environs désertiques relativement isolés – musicalement parlant – de Phoenix, en Arizona, n’était pas affecté et réel», écrit Palao dans ses notes. «Il projetait dans le son le même genre de déclaration que leur chanteur à la voix crue, dans sa description évocatrice de la rue et de son importance pour la communauté noire, faisait.

«La métaphore de Dyke de Broadway, et son ennui« sale, sale », était tout à fait appropriée – c’était une musique sale et sale, et profondément émouvante. Dyke était un artiste facile à comprendre, car il était vraiment beaucoup plus de la rue. La rue ne voulait pas de productions complexes ou d’expertise technique, elle exigeait simplement un son auquel elle pouvait s’identifier. Et Dyke & The Blazers a sûrement fourni cela pour eux.

Down on Funky Broadway: Phoenix (1966–1967) et I Got a Message: Hollywood (1968–1970) sortent le 25 juin. Précommandez-les ici.