Funko atteint de nouveaux sommets : la Pop ‘Big Bang’ de la société ! la figure faisait partie de l’équipage de la mission SpaceX

Funko, le créateur de Pop basé à Everett, Wash. figurines et autres objets de collection, a élargi sa portée sur le marché. Espacer.

La société a tweeté jeudi une image montrant l’un de ses jouets populaires flottant au-dessus de la Terre, grâce au fait qu’il était emballé pour le trajet à bord de la mission SpaceX Inspiration4 par Chris Sembroski, natif d’Everett.

La semaine dernière, l’équipage du premier vol privé de @SpaceX comprenait Chris Sembroski, natif d’Everett, WA. Maintenant, nous pouvons vraiment revendiquer Pop! est hors de ce monde ! En reconnaissance de son exploit, Funko a fait un don à @StJude Credit : Chris Sembroski et la famille Goff. pic.twitter.com/F12ghcVzaF – Funko (@OriginalFunko) 23 septembre 2021

Sembroski était l’un des quatre membres d’équipage civils qui ont décollé mercredi dernier et mis en orbite pendant trois jours avant de s’écraser samedi dans l’océan Atlantique au large de la Floride. Un vétéran de l’Air Force, passionné de l’espace et ingénieur de données, Sembroski, 42 ans, a eu la chance de voler grâce à un ami d’université qui a remporté un concours caritatif et s’est arrangé pour que Sembroski y aille à la place.

La mission au profit du St. Jude Children’s Research Hospital a été financée par Jared Isaacman, le milliardaire fondateur et PDG de Shift4 Payments, qui aurait payé plus de 100 millions de dollars pour cette opportunité. Les deux autres membres de l’équipe étaient Hayley Arceneaux, une survivante du cancer qui est maintenant assistante médicale à St. Jude, et Sian Proctor, une éducatrice et artiste qui a remporté un concours en ligne.

Funko a déclaré dans son tweet que la société avait fait un don à St. Jude.

Funko octroie des licences à des personnages de tout le spectre de la culture pop, y compris la télévision, les films, les bandes dessinées, les sports et plus encore. Le Funko Pop flottant et en orbite! était une représentation du personnage Howard Wolowitz, de la série télévisée comique “Big Bang Theory”. Dans l’émission, Wolowitz est un ingénieur en aérospatiale et ex-astronaute qui mange une marque particulière de céréales pour enfants et obtient le surnom de “Froot Loops” d’un autre ancien astronaute.

Dans son propre tweet, Sembroski a remercié Isaacman d’avoir pris la photo et a déclaré que “Froot Loops a apprécié sa vue”.

Il flottait juste là-haut… bon timing pour le ???? .. Merci @OriginalFunko pour le don à @StJude – Jared Isaacman (@rookisaacman) 23 septembre 2021

Michael Goff, dont la relation avec Sembroski n’est pas connue, est apparemment le propriétaire du Pop! et il a tweeté sur l’envoi de Wolowitz pour le trajet.

C’était la seule Funko Pop de ma collection qu’il était logique d’envoyer avec Chris dans l’espace. Je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse une si belle photo. – Michael Goff (@dresden69) 23 septembre 2021

Connaissant la collection de Pop! personnages en parfait état, un fan de Funko a même demandé si la figurine était sortie de sa boîte. Goff a tweeté qu’il prévoyait de le reconditionner à son retour.

C’était la partie la plus difficile pour moi de remettre le pop, de le retirer de la boîte. Il est toujours sur mon étagère en attendant qu’Howard rentre à la maison. – Michael Goff (@dresden69) 23 septembre 2021

Le Pop ! figurine n’a pas fait cette image tweetée, mais voici une photo de Sembroski et de ses coéquipiers avec un fond terrestre :