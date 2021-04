Funko-pop rejoint l’engouement des NFT

01/04/2021 à 21:04 CEST

SPORT.es

Les jeton non fongible Ce sont des objets de collection uniques qui deviennent à la mode et qui ne vivent que dans le monde numérique utilisant la méthode blockchain (comme les crypto-monnaies). C’est-à-dire qu’ils sont des objets de collection mais ils n’ont pas leur extrapolation au monde physique, mais ils restent plutôt dans nos ordinateurs. Ainsi, la société célèbre pour ses figurines en vinyle, la Funko Pop, a racheté TokenWave, dans le but de proposer du NFT chaque semaine au prix de dix dollars. Bien que pour leur part, ils ne s’attendent pas à ce que leurs NFT atteignent des niveaux de prix absurdes comme si cela s’était produit avec d’autres.

Les premiers NFT arriveront en juin. Cependant, ils ne s’attendent pas à abandonner l’ancien système de figurines physiques, mais souhaitent plutôt tester ce nouveau système basé sur la blockchain. Aussi, ils veulent le faire de manière transparente et pas comme les autres entreprises qui utilisent ces NFT comme une forme de spéculation.

Cela pourrait être un grand pas en avant pour rendre les NFT de plus en plus normaux. Beaucoup de gens peuvent se méfier des NFT, mais si une entreprise comme Funko télécharge des éléments exclusifs dans ce format, ils peuvent devenir précieux pour eux, atteignant ainsi un public plus large.