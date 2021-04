Funko se lance dans les NFT en combinant des produits de culture pop physiques et numériques et en acquérant une application clé

Un aspirant Kylo Ren veut avoir un peu de Pop! figurines, le produit le plus populaire de Funko, les soi-disant «pourvoyeurs de la culture pop». (Photo . / Kurt Schlosser)

Funko prend la popularité de ses objets de collection de la culture pop dans le futur et embrasse l’hystérie autour des NFT.

Le fabricant de jouets et de figurines basé à Everett, Washington, a annoncé jeudi qu’il acquiert une participation majoritaire dans TokenWave, développeur de TokenHead, une application mobile permettant de présenter et de suivre les avoirs de jetons non fongibles (NFT). Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Les NFT sont une denrée très prisée et le sujet de discussion du monde de la technologie. Ils permettent aux utilisateurs de posséder des actifs numériques vérifiés en édition limitée et de les acheter, les vendre ou les échanger sur les marchés. L’engouement pour l’art, les sports, les jeux et ailleurs puise dans certains des intérêts et des habitudes des collectionneurs traditionnels, mais avec une touche moderne construite à l’arrière de la blockchain.

TokenHead est disponible sur iOS et Android et affiche actuellement plus de 10 millions de NFT et compte plus de 100 000 visites par jour.

L’investissement de Funko accélère son entrée sur le marché des NFT et étendra la plate-forme de culture pop de la société aux actifs numériques. L’accent sera initialement mis sur le produit le plus connu de Funko, son Pop! figurines, pour lesquelles Funko détient des licences pour créer des personnages dans un large éventail de propriétés allant de la télévision, des films, du sport, de la musique, des bandes dessinées, des jeux vidéo et plus encore.

Brian Mariotti, PDG de Funko. (Photo Funko)

Funko prévoit de lancer ses premières offres NFT en juin, avec une propriété unique chaque semaine à un prix de départ de 9,99 $. Le PDG Brian Mariotti a qualifié le mariage du physique et du numérique d’une offre puissante.

«Notre capacité à combiner Funko Pop! NFT numériques avec Funko Pop! les figurines en vinyle ont le potentiel de changer la donne », a déclaré Mariotti dans un communiqué de presse. «En soutenant les Funko NFT les plus rares avec des Funko Pop! S échangeables exclusifs, nous sommes sur le point d’entrer sur le marché des NFT d’une manière tout à fait unique.»

Il a déclaré qu’il était important de rendre les NFT Funko largement accessibles aux fans en proposant des prix d’entrée abordables. Les produits seront vendus sur la plate-forme Worldwide Asset Exchange (WAX), un portefeuille décentralisé de premier plan sur la blockchain. WAX fournira une authenticité vérifiable pour les achats de Funko NFT.

Mariotti a déclaré que la stratégie est claire: tirer parti des NFT pour lui-même et ses partenaires de licence, y compris en générant des revenus chaque fois qu’un jeton se vend sur le marché secondaire.

PRÉCÉDEMMENT: Comment je suis devenu un « Pop! » icon: Test de la nouvelle expérience de construction de figurines personnalisée de Funko

«Le numérique conduit au physique et au physique au numérique», a déclaré Mariotti à .. «Pour le produit principal, nous pouvons faire des promotions comme offrir des NFT gratuits pour les faire entrer dans le monde numérique. Vous verrez de fortes stratégies physiques et numériques pour réussir. Chaque carte aura une expérience qui inclut le mouvement et la créativité artistique, une expérience vraiment interactive. »

Le cofondateur de TokenWave, Nate Denning, a déclaré que sa petite entreprise était ravie d’appliquer son expertise et sa technologie à l’entrée de Funko dans l’espace NFT.

«Le vaste catalogue de contenu Funko nous permettra de produire des expériences incroyables dans le monde NFT pour les millions de fans de Funko dans le monde», a déclaré Denning, ajoutant que l’application TokenHead présentera les NFT et interagira avec les fans de Funko «d’une toute nouvelle manière. «

Le passage aux offres de contenu numérique intervient quelques semaines à peine après que Funko a annoncé de solides résultats au quatrième trimestre. Les ventes nettes ont bondi de 6% d’une année sur l’autre à 226,5 millions de dollars, et aux États-Unis, la société de 22 ans a connu son meilleur trimestre de son histoire sur le marché intérieur, avec des ventes en hausse de 18% à 171 millions de dollars.

L’entreprise, qui emploie 500 personnes dans le monde, a supprimé environ 250 employés l’été dernier, puis a effectué un virage majeur vers la vente directe aux consommateurs pour répondre à la demande des acheteurs en ligne pendant la pandémie. Elle exploite actuellement des points de vente physiques à son siège social d’Everett et à Hollywood, en Californie.

PLUS SUR LES NFT:

Alors que les inquiétudes suscitées par les impacts carbone des NFT, certains boosters inattendus viennent à leur défense

Dapper Labs, la startup de Vancouver BC derrière l’engouement pour NBA Top Shot NFT, lève 305 millions de dollars

L’artiste de Seattle derrière le mème viral « Kitty Cat Dance » se tourne vers le marché de l’art crypto après des années d’arnaques