Funny Side Up : un groupe de créateurs de contenu redéfinissent la comédie sur les réseaux sociaux

En tant que genre, cependant, la satire politique fait souvent l’objet de critiques.

Les Bajis font fureur sur Internet. Qu’il s’agisse de discuter de femmes faisant du shopping, d’un incident survenu lors de l’enterrement de quelqu’un, d’enfants se disputant des bonbons ou des événements banals d’un ménage indien typique de la classe moyenne, il n’y a rien que Shabbo et Gulafsha baji (ourdou pour sœur aînée) ne donnent à leurs deux cents sur, laissant leurs téléspectateurs dans les divisions. Les deux personnages, interprétés de manière hilarante par les frères et sœurs de la vie réelle Shazma Raza Khan et Soha Raza Khan, parlent sur un ton interpersonnel – entrelacé d’humour desi – qui rappelle les femmes musulmanes de l’ouest de l’UP.

Les singeries de Shabbo et Gulafsha ont commencé l’année dernière pendant le verrouillage et elles ont rapidement été appréciées dans le monde entier, obligeant beaucoup à dire “tout comme ma famille”. Les vidéos, qui sont tournées entre les maisons des Khans à Chandigarh, Delhi et Rampur, ont été très appréciées des internautes.

C’est en montant leurs numéros lors de soirées sociales et de réunions de famille que les sœurs Khan ont réalisé qu’elles pouvaient le faire à plus grande échelle, car leur type de comédie desi ourdou de l’ouest de l’UP était resté plus ou moins inexploré. « Tout le monde a adoré. Nous n’avions jamais prévu que notre présence sur les réseaux sociaux ferait tellement mieux. Notre comédie est très racontable… quelque chose qui s’est passé dans une famille musulmane conventionnelle typique… ils n’ont peut-être pas réalisé l’expérience, mais peuvent le voir se produire via Shabbo et Gulafsha baji », explique Shazma, ingénieur logiciel basé à Delhi, dont la chaîne compte plus de 93 000 followers sur Instagram et plus de 1 16 000 abonnés sur YouTube.

Le verrouillage a été un catalyseur non seulement pour les Khans, mais pour beaucoup d’entre nous qui ont réalisé l’importance de célébrer la partie banale de nos vies. C’est peut-être pourquoi beaucoup se sont tournés vers le support numérique pour chercher du réconfort sous la forme de vidéos comiques centrées sur les réalités de l’homme ordinaire. Ceci, à son tour, a conduit à la redéfinition de la comédie sur les réseaux sociaux, avec de nombreux créateurs comme les Khans qui publient de courtes vidéos comiques, décrivant notre vie quotidienne et nos tâches ménagères, ainsi que les moments heureux et absurdes de la période sans précédent dans laquelle nous vivons.

Rire le meilleur remède

Que ce soit l’angoisse de l’homme ordinaire pendant la pandémie, les luttes constantes pour le travail à domicile ou ces appels Zoom sans fin, rien n’échappe à l’attention de RJ basé à Bengaluru et du comédien Danish Sait, qui a tout joué et a obtenu un réponse fracassante. « Pendant la pandémie, tout le monde passe un appel téléphonique. Donc, il est resté comme format. Nous vivons dans un monde virtuel et tout est sur mobile, alors pourquoi ne pas rendre les conversations téléphoniques populaires ? Le format vidéo dure plus longtemps que l’audio et la reconnaissance et le rappel sont également beaucoup plus élevés. Le verrouillage est une aubaine pour moi car j’ai le temps de m’asseoir à la maison et de faire des vidéos », explique Sait, qui a déjà travaillé avec Fever FM à Bengaluru sur leur émission de farce Supari.

Ce qui est frappant dans le contenu de Sait, c’est qu’il est informatif, vif, inoffensif et centré sur des événements réels – le verrouillage sans fin de la deuxième vague de coronavirus, la suspension de la Premier League indienne 2021, le navire coincé dans le canal de Suez et ainsi de suite au. Avec un accent typique du sud de l’Inde du Bangalore (utilisant généreusement des mots comme « frère » et « mec ») ou vêtu d’un t-shirt avec une fausse moustache, Sait, qui se considère comme un chercheur d’attention, réalise des vidéos adaptées à tous les groupes d’âge, un fait qu’il attribue à son expérience en entreprise où l’on ne peut pas faire beaucoup de blagues. « Vous ne pouvez rien dire de politique dans un monde d’entreprise. Je suppose que cela m’a conditionné à être une personne qui ne s’attarde pas sur les formats religieux ou politiques et qui s’adresse à tous », explique Sait, ajoutant que la plupart des comédiens qui se retrouvent dans une controverse n’ont pas le conditionnement pour soutenir leurs blagues. « De nombreux jeunes comédiens deviennent populaires avec une seule vidéo et cela devient leur carrière. Ils sont jeunes et obligés de faire des erreurs. Travailler dans le monde de l’entreprise en général vous apprend à réduire ce que vous faites et à répondre à un plus grand rassemblement », explique Sait, qui admire le comédien anglais Sacha Noam Baron Cohen, le comédien américain William Burr et les comédiens indiens Johnny Lever et Kapil Sharma. pour mettre la comédie sur la carte pour les masses.

Les expériences, les incidents et les moments de la vie font de chacun un meilleur comédien, estime Sait. « Ma mère m’a nourri, mais la nature m’a appris beaucoup plus. Vous n’apprenez que lorsque vous sortez… les expériences vous apprennent », dit-il.

Les actes du comédien Bhuvan Bam, basé à Delhi, s’inspirent également de personnes réelles – parents, meilleurs amis, oncles et tantes. L’un de ses personnages les plus populaires est Titu mama. “Après avoir présenté mon” oncle “aux gens, la plupart ont commencé à s’identifier à lui car presque tout le monde a une maman (oncle) comme lui”, explique le comédien qui dirige la chaîne BB Ki Vines (Bhuvan Bam Ki Vines).

Bam n’est pas un nom ordinaire dans le circuit de la comédie. Avec 20,3 millions d’abonnés YouTube et près de 11,5 millions d’abonnés Instagram, il est aujourd’hui l’un des comédiens en ligne les plus titrés. Son contenu est centré sur le ménage indien moyen de la classe moyenne, avec des histoires et des conversations pertinentes. “Beaucoup de gens dans notre pays s’identifient à cela et pour cette raison, cela attire un énorme public en ligne”, explique Bam.

Tout en un jour de travail

Beaucoup de comédies grand public en Inde en ce moment sont de la satire politique. Un tel acte incroyablement populaire est celui de Shyam Rangeela, basé au Rajasthan, qui imite le Premier ministre Narendra Modi. Qu’il s’agisse de note-bandi ou de la hausse des prix du pétrole, il exprime les vrais problèmes et préoccupations dans une veine plus légère. « La comédie joue un rôle important en soulevant des problèmes, des préoccupations sociétales, en exprimant des désaccords et en reflétant la réalité. C’est le genre de comédie qui peut ravir le spectateur, ainsi qu’analyser une situation de manière critique », explique Rangeela, qui compte près de 7,18 abonnés lakh sur YouTube, 1,30 abonnés lakh sur Twitter et 29 300 abonnés sur Instagram. Rangeela, qui habite la ville de Sri Ganganagar au Rajasthan, avait l’habitude de faire de petits spectacles dans les villages avant sa célébrité. Lorsque Modi est arrivé au pouvoir en 2014, il y a eu une nouvelle vague de développement et Rangeela a pensé qui mieux à imiter qu’une personne que beaucoup suivaient en tant qu’idole. “Internet était tout à propos de Modi… c’est à ce moment-là que je l’ai suivi et imité”, explique Rangeela, qui est une énorme star aujourd’hui, grâce à son style de comédie sensé et charismatique.

Parlant de sa décision de se tourner vers les réseaux sociaux, il déclare : « J’ai participé à l’émission The Great Indian Laughter Challenge en 2017 et j’ai imité Modiji. Mais d’une manière ou d’une autre, cela ne pouvait pas être diffusé à la télévision et c’est à ce moment-là que j’ai décidé de créer mes comptes Twitter et YouTube. Fait intéressant, le comédien a un fan ardent, même dans des pays comme Bahreïn, Dubaï, Hong Kong, Singapour et la Thaïlande. Il se produit également en live dans le monde entier.

En tant que genre, cependant, la satire politique fait souvent l’objet de critiques. S’ouvrant à peu près de la même manière, dit-il, « De tels actes politiques sont liés à une relation amour-haine (avec le public). Il n’y a pas de sujet sur les réseaux sociaux qui ne soit critiquable. Au moins, les médias sociaux sont un moyen de décharger des émotions refoulées… les satires politiques véhiculent beaucoup de pensées sous-jacentes, dont le public ne peut normalement pas parler.

Sait, lui aussi, traite la désapprobation comme un risque professionnel et n’est pas susceptible à ce sujet. « Vous ne pouvez pas porter les bouquets à votre tête et les briques à votre cœur. Moi non plus. Vous êtes seulement aussi bon que votre prochain tweet. Je ne peux pas durer sur les lauriers de ce que j’ai fait il y a 10 ans ou un an… nous vivons dans un monde en évolution. Nous apprenons tous les jours et cela a été prouvé par combien le divertissement sur Internet a changé », dit-il.

Bam pense que la critique signifie que vous faites quelque chose de bien. «Je suis tout à fait pour les critiques constructives. De cette façon, je sais aussi exactement ce que les gens veulent voir. Il y a de nombreux cas où j’ai été condamné. Même si je tweete quelque chose en rapport avec un problème national, ce qui n’est que mon point de vue, j’ai été interpellé par beaucoup. Cependant, je suis d’accord avec cela parce que peu importe à quel point vous êtes bon, vous aurez des ennemis », dit-il.

Les Bajis, qui n’utilisent aucun langage grossier, sont jugés de plusieurs autres manières. Un message mème de Karva Chauth sur leur chaîne a suscité beaucoup de critiques lorsque les gens ont commencé à les juger pour leurs croyances culturelles. Même Rangeela s’est retrouvé dans une controverse lorsqu’un propriétaire de pompe à essence à Sri Ganganagar a déposé une plainte contre lui après s’être moqué de la hausse des prix du carburant. La vidéo controversée a recueilli plus d’un million de vues sur YouTube et plus de 50 000 likes sur Twitter. Rangeela, cependant, a refusé de supprimer sa vidéo et en a posté une autre, déclarant que son motif n’était de blesser personne.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.