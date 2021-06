Fureur allemande alors que les constructeurs automobiles s’indignent du projet de l’UE d’interdire les voitures diesel et essence | Politique | Nouvelles

in

Les responsables de l’UE discutent de la stratégie pour aider le bloc à atteindre son objectif de zéro émission pour les véhicules vendus au-delà de 2035. Les détails de cette décision ont déclenché une réaction immédiate de la puissante industrie automobile allemande, qui a mis en garde les eurocrates contre le plan pendant des mois. Hildegard Muller, chef du lobby automobile allemand VDA, fulminait : « Cela signifierait non seulement la fin du moteur à combustion interne, mais aussi la fin des hybrides rechargeables. »

En vertu des nouvelles règles proposées, les constructeurs automobiles seraient contraints de passer rapidement aux véhicules électriques sans envisager d’alternatives à zéro émission.

Selon le site d’information Politico, Bruxelles pourrait réduire ses objectifs 2030 pour introduire une réduction de 60% des émissions des voitures.

L’objectif actuel est fixé à 37,5%.

Trois responsables ont affirmé que ce chiffre passerait alors à 100 % d’ici 2035.

Les propositions de la Commission devraient être publiées le 14 juillet, avant examen par le Parlement européen et les États membres.

Sigrid de Vries, présidente du lobby des composants CLEPA, a déclaré : « Si vous avez besoin d’une nouvelle voiture en 2036, vous n’aurez pas le choix.

“La voiture aura un moteur électrique, qu’il réponde au besoin ou non, qu’il soit abordable ou non, ou qu’il y ait de l’énergie verte et l’infrastructure pour la recharger ou non.”

Avant d’introduire les règles, les constructeurs automobiles exigent que l’UE et les États membres investissent considérablement pour augmenter le nombre de points de recharge afin de rendre les véhicules électriques plus viables.

Un gestionnaire automobile allemand a déclaré: “Cela pourrait être trop trop rapide, car nous ne pouvons pas voir comment l’infrastructure de charge se développe en conséquence.”

Mais l’UE est prête à prendre des mesures drastiques malgré tout pour aider à atteindre les objectifs fixés dans son New Green Deal.

Le patron de l’UE pour le climat, Frans Timmermans, a déclaré: «En augmentant encore les normes d’émissions, vous rendez le changement si attrayant pour les fabricants.

« Les conséquences de cela sont que les moteurs à combustion interne ne seront presque plus construits. »

Les voitures ont un cycle de 15 ans pour éliminer les modèles plus anciens et plus sales de la route, ce qui signifie que 2035 est la date limite pour mettre fin aux ventes de véhicules à moteur à combustion.

Lors du sommet du G7 de la semaine dernière à Cornwall, Boris Johnson a poussé les dirigeants à convenir d’une date pour mettre fin à la production de voitures à essence et diesel dans les années 2030.

Les responsables de l’UE ont refusé de confirmer si Bruxelles soutenait l’objectif lors de la réunion.

Le communiqué final du G7 faisait référence à un engagement à « accélérer la transition des nouvelles ventes de voitures diesel et essence ».

La Grande-Bretagne prévoit de mettre fin à la vente de voitures à moteur à combustion d’ici 2030 et de plug-ins hybrides d’ici 2035.

La France s’est fixé pour objectif d’atteindre l’objectif d’ici 2040, mais il existe une pression nationale pour accélérer les plans.