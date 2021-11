Fureur alors que l’UE interdit la plantation de chênes anglais pour le jubilé de la reine | Royaume-Uni | Nouvelles

Le député Jeffrey Donaldson, chef du Parti unioniste démocrate (DUP) s’est déchaîné contre les réglementations « offensives », tandis que la militante pro-Brexit Jayne Adye a décrit la situation comme « au-delà du ridicule ». L’initiative Queen’s Green Canopy appelle les citoyens britanniques à « planter un arbre pour le jubilé » afin de marquer les 70 ans de Sa Majesté sur le trône.

Cependant, étant donné que de nombreux arbres britanniques sont actuellement interdits de traverser la mer d’Irlande conformément aux règles énoncées dans le protocole détesté de l’Irlande du Nord, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Aux termes du protocole, l’Irlande du Nord adhère aux règles de l’UE en matière de santé des plantes, ce qui signifie que les importations hors UE de certains arbres sont interdites.

En conséquence, les pépinières britanniques ne sont pas autorisées à exporter des espèces telles que le chêne anglais, l’if, le hêtre, le chèvrefeuille et l’orme, vers l’Irlande du Nord et l’UE depuis l’entrée en vigueur des règles post-Brexit le 31 décembre 2020.

De plus, la pomme, le peuplier, le saule, le hêtre et le bouleau figurent également sur la liste des interdictions, même si le gouvernement britannique a levé unilatéralement plus tôt cette année une interdiction de l’UE sur les importations en Irlande du Nord de plantes qui ont été mises en pot sur le sol britannique.

M. Donaldson a déclaré: «C’est de la folie que nous ne puissions pas planter d’arbres britanniques depuis le continent dans notre propre pays pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté.

« Il est offensant que le sol, les graines, les plantes et les arbres britanniques ne puissent pas être transportés d’une partie du Royaume-Uni à une autre. »

Mme Adye, directrice de Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk: « Ce blocage sur divers types d’arbres, car ils peuvent entraîner » le sol britannique contaminé en Irlande du Nord « , est simplement le dernier d’une longue série d’exemples de l’UE pétulance et pinaillerie qui montrent que l’ensemble du Royaume-Uni ne sera jamais libre du contrôle de l’UE jusqu’à ce que le protocole d’Irlande du Nord soit entièrement remplacé ou supprimé.

« Le Royaume-Uni a déjà certaines des normes phytosanitaires les plus élevées d’Europe et n’a aucun intérêt à les abaisser après le Brexit.

« Pour l’UE, essayer de couper l’Irlande du Nord des produits créés dans d’autres parties du Royaume-Uni est plus que ridicule et montre qu’elle n’a aucun intérêt à respecter les principes de l’accord du Vendredi saint – qui indique clairement que l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni.

Le Woodland Trust a confirmé qu’il n’était pas en mesure d’envoyer des arbres en Irlande du Nord depuis le continent britannique.

Dans un communiqué, il a déclaré: « Malheureusement, les récents changements apportés à la réglementation via le protocole NI signifient que nous ne sommes actuellement pas en mesure d’expédier nos arbres en Irlande du Nord. »

Tony Johnston de NI Farm Forestry a ajouté : « Ma frustration est que je ne peux pas faire entrer les arbres.

« Il y a une offre très, très limitée de ce qui est disponible. »

James Barnes, président de la Horticultural Trades Association, a ajouté : « Avoir une liste d’arbres domestiques interdits qui sont cultivés dans certains des environnements les plus sains d’Europe semble fou.

« C’est encore plus fou que nous ne puissions pas exporter nos propres arbres vers une partie du Royaume-Uni qui fait toujours partie du Royaume-Uni. »

Une pépinière britannique a été empêchée d’envoyer 2 500 chênes sur l’île d’Irlande en raison de l’interdiction, a déclaré M. Barnes.

Une autre pépinière a perdu environ 10 pour cent de ses exportations annuelles là-bas, a-t-il ajouté.

Malgré les pourparlers vendredi entre le ministre britannique du Brexit Lord David Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, aucune solution à l’impasse sur le protocole n’a encore été trouvée.