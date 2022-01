Fureur contre Pourquoi

Tyson fureur Oui Dillian pourquoi ils n’acceptent pas de négocier le match ordonné par la WBC. L’organisme mexicain a reporté d’une semaine la vente aux enchères prévue, qui a été fixée au 18 janvier.

Whyte n’est pas d’accord avec les 80% -20% en faveur du champion du monde des poids lourds WBC, qui ont été précédemment approuvés. Cependant, l’équipe de Fury considère que malgré cette distribution, Whyte entrerait dans la plus grosse bourse de sa carrière, ayant levé plusieurs dizaines de millions d’euros.

Plusieurs voix dans la boxe estiment que le casting est juste compte tenu du statut de champion et de star de Tyson Fury, et on espère qu’ils parviendront à un accord.