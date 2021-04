Fureur de Chris Whitty: un conseiller a donné à Patrick Vallance une «révélation» alors que la ligne de verrouillage explosait | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a été largement critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus alors que le nombre de morts au Royaume-Uni s’élève désormais à 127000. Le déploiement du vaccin donne au public britannique l’espoir que les verrouillages appartiendront bientôt au passé, mais le professeur Chris Whitty a récemment tenté de mettre en garde contre la complaisance. Le médecin-chef de l’Angleterre a déclaré la semaine dernière qu’il était « peu probable » que le Royaume-Uni ait besoin d’une autre série de mesures draconiennes pour arrêter la propagation du virus. Cependant, il a ajouté que le Royaume-Uni devra apprendre à vivre avec le coronavirus car il «ne disparaîtra pas».

Le professeur Whitty a joué un rôle essentiel en aidant le gouvernement à gérer la pandémie, avec son collègue Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef de l’Angleterre.

Cependant, ils se sont affrontés plus tôt dans la crise sanitaire alors que Sir Patrick affirmait que le professeur Whitty lui avait donné une «révélation».

L’incident est survenu en mars 2020, alors que la stratégie du gouvernement a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Comme souligné dans « Failure of State » par Jonathan Calvert et George Arbuthnott, il est apparu que Vallance faisait pression pour qu’un verrouillage soit imposé.

Dans un e-mail découvert par une demande de la BBC pour la liberté de l’information, Sir Patrick a déclaré que lors de discussions à huis clos au sein du gouvernement en mars, il «a plaidé plus fort que quiconque pour une action sur le verrouillage».

Mais il a dit avoir été réprimandé par le professeur Whitty, le secrétaire permanent du ministère de la Santé Sir Chris World et le haut fonctionnaire du gouvernement, le secrétaire du cabinet de l’époque, Sir Mark Sedwill.

En fait, il a dit qu’il avait même reçu un «reproche» pour avoir fait part de ses préoccupations.

L’échange de courriels semblait faire partie d’une discussion avec d’autres conseillers scientifiques dans un article du Sunday Times en mai critiquant les retards dans l’imposition du verrouillage.

Dans un e-mail daté du 23 mai, Vallance a déclaré: «C’est… le cas que j’ai plaidé plus fort que quiconque pour une action de verrouillage (avec une répression du CMO, du PS DHSC et de CabSec).»

Un porte-parole de Boris Johnson a affirmé six mois plus tard qu’ils étaient «très clairs à l’époque que les mesures que nous prenions étaient guidées par des avis scientifiques et médicaux».

Le gouvernement a finalement tenu compte des avertissements de Sir Patrick, fermant les lieux d’accueil le 20 mars avant un verrouillage complet le 23 mars.

Dans d’autres extraits de «Failures of State», il est révélé que le professeur Whitty et Sir Patrick Vallance ont été placés sous «surveillance de démission».

Les revendications entouraient le débat autour du verrouillage en juin de l’année dernière, lorsque « des fissures étaient apparues entre les scientifiques et les politiciens ».

Le professeur Whitty et son collègue Sir Patrick Vallance semblaient inquiets, car le 14 juin de l’année dernière, des rapports suggéraient que des craintes grandissaient que les conseillers ne marchent.

Un scientifique du SAGE aurait déclaré à l’époque: « Nous en avons assez d’être traités comme des boucliers humains par le Premier ministre ».

Des affrontements au numéro 10 et au gouvernement se produiraient à nouveau en janvier, le Royaume-Uni ayant enregistré un record de 1 820 décès en une journée.

Les rapports suggèrent que des esprits se sont enflammés au cœur de Westminster alors que les conseillers du SAGE ont fulminé contre le gouvernement, et plus particulièrement contre le chancelier Sunak.

Une source du SAGE a déclaré: «Je pensais que le chancelier était en charge. Il était le principal responsable de la deuxième vague. »

