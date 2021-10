Fureur de Joe Biden: les États-Unis ont appelé à snober la Grande-Bretagne du Brexit quelques jours avant une visite majeure | Politique | Nouvelles

M. Biden a nommé des diplomates pour un certain nombre d’alliés proches depuis son entrée en fonction, mais n’a jusqu’à présent pas fait valoir son choix pour que quelqu’un assume un rôle à la Cour de St James. Son incapacité à proposer son choix survient malgré des interventions répétées dans la politique britannique.

Il a critiqué la rhétorique de M. Johnson autour du protocole d’Irlande du Nord et a averti le Royaume-Uni de ne pas laisser le Brexit saper l’accord du Vendredi saint.

Le président Biden a nommé des ambassadeurs pour la République d’Irlande et l’UE.

Réagissant avec colère face à l’échec de la Maison Blanche à annoncer son choix pour le rôle à Londres, un député conservateur a accusé M. Biden de faire preuve de « manque de respect ».

« Ne pas avoir d’ambassadeur est préjudiciable à nos deux pays », ont-ils déclaré à Express.co.uk.

LIRE LA SUITE: Joe Biden critiqué pour n’avoir accordé que SEIZE interviews en 9 mois

« Je suis dérouté par cela et cela semble très irrespectueux envers notre pays.

« L’ambassadeur précédent, Woody Johnson, avait été brillant.

« Il était très favorable à ce pays et il s’est mis en quatre pour promouvoir un accord de libre-échange entre nos pays.

« Je trouve tout simplement extraordinaire que le président Biden n’ait pas jugé bon de nommer quelqu’un. »

Un autre représentant conservateur irrité a fait référence aux questions posées dans les médias américains sur la santé du président.

Ils ont dit: » Biden a probablement oublié qu’il n’a nommé personne.

LIRE LA SUITE : « Nous avons nos propres discussions ! » Lord Frost fait exploser les fuites du gouvernement de Biden

Les médias américains ont cité en juillet que Jane Hartley, ancienne ambassadrice en France, était le choix préféré du président Biden pour le poste.

Cependant, aucune annonce n’a été officiellement annoncée pour le moment.

Si Mme Hartley acceptait ce rôle, cela ferait d’elle la première femme ambassadrice des États-Unis en Grande-Bretagne en 45 ans.

En 1976, Anne Armstrong est devenue la première femme ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni.

Alors qu’un certain nombre de conservateurs sont en colère contre ce qu’ils considèrent comme un manque de respect de la part de la Maison Blanche, l’un d’eux a déclaré à ce site Web qu’il était soulagé qu’un représentant permanent ne soit pas en place.

Ils ont dit: « Dieu merci. Je pense qu’ils seraient probablement en train de critiquer constamment tout ce que nous faisons.

« Biden a un certain point de vue sur l’Irlande du Nord, il a un certain point de vue républicain et européen sur l’ensemble et nous en obtenons assez de l’UE, nous n’en avons pas besoin de Biden non plus. »

La Maison Blanche a déclaré que rien n’était définitif jusqu’à ce qu’un choix soit annoncé publiquement.