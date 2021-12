Fureur de la BBC : le diffuseur qualifié de « monopole financé par l’impôt obligatoire » alors que le boycott s’accélère | Royaume-Uni | Des nouvelles

M. Lowe, qui est également l’ancien président du Southampton FC, s’exprimait le jour où l’organisation de campagne Defund the BBC a exhorté les gens à éteindre leurs postes de télévision et de radio. La directrice de campagne, Rebecca Ryan, a déclaré qu’une action directe permettrait aux Britanniques d’envoyer un signal clair au directeur général Tim Davie, arguant que la BBC s’est appuyée trop longtemps sur les revenus des redevances, indépendamment de ce qu’elle diffuse.

M. Lowe a déclaré à Express.co.uk : « La BBC est un monopole financé par un prélèvement obligatoire sur ceux qui possèdent une télévision.

« Il est devenu inadapté et est maintenant un cancer non représentatif au cœur de la Grande-Bretagne. »

Se référant au premier directeur général de la société, Lord Reith, M. Lowe a ajouté : « Reith se retournera dans sa tombe étant donné le principe fondateur d’éduquer, de divertir et d’informer en toute impartialité.

« Le changement ne se produira que lorsque les gens défendront ce en quoi ils croient et arrêteront les absurdités biaisées et réveillées qui sont maintenant colportées par une organisation qui ne s’adapte pas bien à l’ère de l’information numérique. Il est temps de changer radicalement ! »

S’adressant à Express.co.uk plus tôt cette semaine, Mme Ryan a déclaré: « Ce serait vraiment, vraiment perturbateur pour la BBC s’il y avait une courte sorte de » coupure de circuit « de la BBC pendant la période de Noël.

« Étant donné qu’ils n’ont même pas assez de respect pour les personnes qui les financent pour fournir un contenu original en ce moment, ce serait très efficace. »

« Ils feront le travail de provoquer des perturbations majeures.

« Nous sommes également convaincus qu’un grand pourcentage de ceux qui le font réaliseront qu’ils n’ont pas du tout besoin de la télévision en direct. »

Un tweet du compte officiel Defund the BBC a déclaré aujourd’hui : « Boycottez la BBC ce Noël !

« Pourquoi devriez-vous payer pour des répétitions non-stop ?

« Passez à la demande et annulez légalement votre licence TV pour donner une leçon à la BBC. »

S’exprimant plus tôt cette semaine, une source de la BBC a déclaré à Express.co.uk: « La programmation du jour de Noël de BBC One s’est avérée une formule gagnante l’année dernière avec Call the Midwife, Blankety Blank, Strictly et The Wheel prenant les quatre premières places.

« Nous savons que les téléspectateurs attendent avec impatience de nouvelles émissions spéciales de leurs émissions préférées, puis passent le lendemain de Noël à se livrer à de nouveaux drames ou à des coffrets en streaming sur iPlayer. »

Express.co.uk a contacté la BBC pour un commentaire supplémentaire.

Le coût d’une licence de télévision est actuellement de 159 £, le montant total collecté représentant 71% des revenus globaux de la société de 4,94 milliards de £ au cours de l’année 2019/2020.

La BBC a également été critiquée pour les salaires versés à ses meilleurs salariés, y compris l’animateur du Match du jour Gary Lineker, qui gagne toujours 1,36 million de livres sterling par an selon les chiffres publiés en mars, malgré une baisse de salaire de 400 000 livres sterling.