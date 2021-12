Fureur de la pêche au Brexit: Lord Frost est resté abasourdi après la revendication de « capitulation » du Brexiteer | Monde | Des nouvelles

June Mummery a accusé Lord Frost d’avoir accordé plus de licences aux pêcheurs français, ce qui a « ajouté l’insulte au préjudice causé aux pêcheurs britanniques ». Ses remarques faisaient suite aux dernières discussions entre le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales et le commissaire européen Virginijus Sinkevičius. L’ancien député européen de l’Est de l’Angleterre a tweeté : « C’est un scandale national.

« 186 députés côtiers, vos jours sont comptés. »

Insinuant que les conservateurs avaient capitulé, le Brexiteer a ajouté : « Les conservateurs, c’est le ventre jaune ».

Le tweet était en réponse à la dernière mise à jour de l’Accord de commerce et de coopération (ACT) entre le Royaume-Uni et l’UE.

Lord Frost a tweeté : « Voici la déclaration du ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales concluant cette phase de pourparlers sur la pêche.

« Notre approche est fondée sur des preuves et conforme à la TCA.

« Nous avons des navires autorisés uniquement lorsque des preuves suffisantes ont été fournies. »

Parlant des dernières discussions sur le TCA, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales s’est entretenu hier soir avec le commissaire européen Virginijus Sinkevičius, après plusieurs semaines de discussions techniques intensives sur les licences.

A NE PAS MANQUER

Remplacement de Boris Johnson: cinq meilleurs conservateurs qui pourraient prendre le relais [Latest]

SONDAGE : Qui devrait succéder à Boris et devenir le prochain Premier ministre britannique ? [Poll]

Le Cabinet Office enquêtera sur trois allégations de fêtes de Noël [Report]

« Tout au long de ce processus, l’approche du Royaume-Uni a été fondée sur des preuves et conforme à nos engagements au titre de l’Accord de commerce et de coopération (ACT).

« Nous avons des navires sous licence pour lesquels des preuves suffisantes ont été fournies démontrant qu’un navire est admissible à l’accès en vertu de la TCA.

« Lorsque cette preuve n’a pas été fournie, les licences n’ont pas été délivrées.

« Sur les navires de remplacement direct, nous avons adopté une approche conforme au TCA qui assure la stabilité et garantit la durabilité de nos pêcheries.

« Hier soir, suite à la réception de nouvelles preuves de la Commission, le Royaume-Uni a autorisé 18 navires de remplacement sur la base de cette méthodologie. Des travaux techniques supplémentaires sur 7 autres licences pour des navires de remplacement direct devraient se terminer lundi.

« Jersey a annoncé aujourd’hui qu’il pouvait, après réception de nouvelles données cette semaine, délivrer des licences permanentes à 5 autres navires éligibles actuellement titulaires de licences temporaires.

« Cela portera le nombre total de licences permanentes délivrées par Jersey à 130.

« Ceci conclut maintenant cette phase de pourparlers intensifs sur les licences. »

June Mummery a également réagi avec un twee qui a déclaré: « Boris Johnson a abusé de sa majorité.

« Il a menti à nos pêcheurs et aux communautés côtières.

« Hier, David Frost a capitulé devant les Français en remettant davantage de licences en tant que bouffon de bonne volonté.

« Nos pêcheurs sont discriminés.

« Que diable se passe-t-il?

« C’est scandaleux. »