Fureur de la pêche: un navire de guerre français envoyé dans un port britannique pour la menace de la Royal Navy dans les années 70 | UK | Nouvelles

Jersey: la France a “ conçu ” la situation, selon un pêcheur sur GMB

Des images de Jersey ce matin montrent une centaine de bateaux de pêche français au port de Saint-Hélier, avec des équipages qui déclenchent des fusées éclairantes. Le gouvernement britannique a envoyé le HMS Severn et le HMS Tamar pour «surveiller la situation» et patrouillent actuellement dans les eaux autour de Jersey. Il y a des inquiétudes concernant un éventuel blocus de l’île en raison de la dispute en cours avec la France sur les droits de pêche post-Brexit.

La ministre française de la mer, Annick Girardin, a averti mardi que le pays était prêt à prendre des «mesures de rétorsion», accusant Jersey de se traîner les pieds sur la délivrance de nouvelles licences aux bateaux français.

Le Premier ministre Boris Johnson a souligné son «soutien indéfectible» à l’île au ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondre, et au ministre des Affaires extérieures, Ian Gorst.

Ce n’est pas la première fois qu’un différend de pêche s’intensifie avec la France; en 1972, nos amis d’outre-Manche ont envoyé une canonnière dans un port britannique à l’improviste.

Au cours des années 60 et 70, les tensions entre le Royaume-Uni et son voisin du sud ont augmenté en raison de la pêche illégale répétée dans les eaux britanniques par des navires français.

Entre 1964 et 1972, 37 navires de pêche français ont été arrêtés et amenés dans les ports britanniques, dont 36 ont été inculpés et reconnus coupables de pêche illégale dans les eaux britanniques.

LIRE LA SUITE: Crise de l’esturgeon: la Catalogne serait “ plus bienvenue dans l’UE qu’en Écosse ”

Les tensions entre le Royaume-Uni et la France augmentent à propos de la pêche (Image: GETTY)

Les bateaux français ont afflué à Jersey (Image: ITV)

En 1972, Edward Heath venait d’accepter que le Royaume-Uni entre dans la Communauté économique européenne, précurseur de l’UE, mais les tensions liées à la pêche avaient atteint leur point d’ébullition.

Des documents découverts aux Archives nationales par Express.co.uk révèlent comment un incident particulier a explosé.

Tout est arrivé à un point critique lorsque le navire britannique de protection des pêches HMS Kellington a arrêté un chalutier français appelé “ Athos ” pour pêche illégale dans les eaux britanniques le 24 mars 1972.

Le lendemain, le navire de guerre français «L’Agile» est descendu sur le port de Fishguard, au Pays de Galles, sans donner aucun avertissement préalable au gouvernement britannique ou au commandant naval local.

En effet, le chalutier avait demandé aux officiers de la marine française de venir témoigner en leur nom.

L’Agile est arrivé au port de Fishguard à l’improviste (Image: GETTY)

Le navire «L’Agile», qui aurait dû informer immédiatement les autorités navales locales de son intention, est arrivé à l’improviste.

Cela a donc été une surprise non seulement pour le commandant naval local, mais aussi pour le ministère de la Défense et des Affaires étrangères.

Le député travailliste George Cunningham a demandé à Peter Kirk, sous-secrétaire d’État à la Marine, s’il accepterait ce comportement.

Il a demandé: «N’est-il pas une pratique très inhabituelle pour un État étranger d’envoyer un de ses navires de guerre dans un port britannique à la suite de l’arrestation d’un navire marchand et du procès de son capitaine dans le port britannique?

NE MANQUEZ PAS

L’UE accuse Boris d’avoir violé l’accord commercial sur le Brexit à Jersey [BREAKING]

POLL: Le Royaume-Uni devrait-il interdire TOUS les navires français de ses eaux? [POLL}

France sends navy ship to Jersey ‘at full speed’ after warning issued [REVEALED]

Pays européens dépendants des eaux de pêche britanniques (Image: JOURNAUX EXPRESS)

«Le sous-secrétaire a-t-il observé que le capitaine du navire français a dit que, bien qu’inhabituelle, cette pratique devrait peut-être devenir normale?

«Arrangera-t-il avec le ministère des Affaires étrangères pour que le gouvernement français sache si cela devient normal, ce sera la décision du gouvernement britannique, pas du gouvernement français?»

M. Kirk a admis qu’il était inhabituel pour la marine française d’arriver à l’improviste sur la côte britannique.

Il a dit: «L’exercice pour les navires de protection des pêches comme L’Agile est pour nous de recevoir un programme-cadre à l’avance.

«Nous sommes censés recevoir un préavis de 24 heures pour un appel. Cet appel était plutôt inhabituel et imprévu.

Jersey: les canonnières de la Royal Navy ne sont pas “ bien équipées ”, selon le colonel

«Nous discutons avec les autorités françaises des circonstances dans lesquelles une notification pourrait être faite à l’avenir.»

Tout en convenant que les Français n’avaient pas suivi les règles convenues à cette occasion, il a noté qu’il faudrait peut-être revoir le processus, ce qui, selon lui, est peut-être trop rigide.

Après la conversation, M. Cunningham a écrit à M. Kirk pour se plaindre de «la substance du point» ainsi que de la manière dont il a répondu à la question au Parlement.

Il a fait valoir que M. Kirk n’avait pas été franc dans sa réponse et que ce n’était «pas une bonne pratique ministérielle» que celui-ci ait pris une seconde invite pour obtenir les informations.

Dépendance de la pêche européenne (Image: JOURNAUX EXPRESS)

M. Kirk a répondu qu’il n’avait pas voulu être évasif, mais qu’il considérait les actions françaises comme acceptables.

Cependant, il a été confirmé que L’Agile aurait dû donner un avis dès qu’il a eu connaissance de son intention d’amarrer à Fishguard.

Le sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Anthony Kershaw, a insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de protester officiellement auprès du gouvernement français à propos de l’incident.

Pendant ce temps, le skipper du chalutier français qui a lancé tout le rang a été reconnu coupable, condamné à une amende de 200 £ avec des frais de 30 £ et ses prises – évaluées à 1 500 £ – confisquées.