Fureur de la princesse Anne: Royal mécontent de la «très mauvaise» moquerie de Prince George | Royale | Nouvelles

Anne fête son 71e anniversaire aujourd’hui, et les membres de la famille royale de l’entreprise souhaiteront probablement un bon retour à la princesse travailleuse. Parallèlement à son anniversaire, Anne pourrait également célébrer si elle entre dans l’histoire dans les semaines et les mois à venir en assumant le rôle de capitaine général des Royal Marines. Si elle était sélectionnée, elle deviendrait la première femme à détenir le titre.

Selon un rapport récent, Anne était “très désireuse” d’être placée à ce poste, et c’est un rôle qu’elle pourrait remplir ainsi que ses autres fonctions militaires telles que Patron of the Royal Navy et Royal Marines Charity et Commodore-in- Chef pour Portsmouth.

Mais le commentateur royal Howard Hodgson a fait valoir que la princesse n’était peut-être pas complètement heureuse, à cause du nouveau titre de HBO, The Prince.

Il montre le jeune royal – qui n’a que huit ans – et ses épreuves et tribulations derrière les murs du palais de Buckingham, avec ses parents, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, tous deux apparaissant également.

Fury a éclaté devant le dessin animé, qui fait un certain nombre de blagues à l’encontre d’autres membres de la famille royale, notamment la reine, le prince Harry et Meghan Markle, car son principal protagoniste, George, fait l’objet de la plupart des gags et est toujours un tel jeune enfant.

Fureur de la princesse Anne: Royal mécontent de la «très mauvaise» moquerie de Prince George (Image: GETTY)

La princesse Anne fête ses 71 ans aujourd’hui (Image: GETTY)

Cela a conduit à un énorme débat sur des émissions telles que Good Morning Britain (GMB) d’ITV, où le Dr Shola Mos-Shogbamimu a fait valoir que l’émission n’était “pas drôle” et que les enfants étaient “interdits” lorsqu’il s’agissait de ridiculiser.

M. Hodgson a déclaré à Express.co.uk qu’Anne penserait que le dessin animé était “très mauvais” mais qu’elle “savait également qu’elle ne parlait pas beaucoup” de ce genre de réaction.

Il a noté: “La princesse Anne fait une énorme quantité de travail, méconnue. Elle n’est que deuxième derrière le prince de Galles en termes de participation à diverses fonctions à travers le pays tout au long de l’année.

“De toute évidence, William va jouer un rôle plus important maintenant parce que Charles assumera un rôle plus important de la part de la reine à l’approche de sa 96e année.

JUST IN: La princesse Anne pensait que Harry ” s’était comporté de manière épouvantable ” lors de la séparation royale

Prince George aux côtés du dessin animé The Prince (Image : GETTY/HBO)

“Cela va changer un peu, mais Anne est largement mise à l’écart, a une vie en grande partie heureuse, n’interviendra pas, ne fera pas basculer le bateau. Être quelqu’un comme William et Kate, c’est très difficile. Kate est simplement quelqu’un d’exemplaire.

“Elle se tient derrière son mari, une bonne mère, une très bonne ambassadrice du pays et elle ne va secouer aucun bateau, et pas au-dessus du dessin animé de George.”

Lorsqu’on lui a demandé quel type d’impact des émissions telles que The Prince, ou d’autres émissions moins complémentaires comme The Crown ou The Windsors, auraient sur le cabinet, M. Hodgson a ajouté: “Le fait est qu’ils ne feront que maintenir la lignée de la famille royale et ce sera ça et ils accepteront n’importe quoi comme ça dans leur foulée.

“Plus nous lui accordons d’attention, plus nous l’encourageons. Le fait est que la famille royale en ignorera la plupart, le verra et il disparaîtra tout simplement.”

Prince George avec la reine dans le dessin animé (Image: GETTY)

Le prince devait initialement sortir plus tôt cette année, mais par respect pour le cabinet – qui pleurait la perte du prince Philip – il a été reporté plus tard en 2021.

Il est créé par Gary Janetti – qui exprime lui-même George, tandis qu’Orlando Bloom est Harry et Iwan Rheon incarnent William.

M. Janetti a passé des années dans le secteur de la télévision, travaillant auparavant sur des programmes aux États-Unis comme Will & Grace et Family Guy.

Lorsque la série a été annoncée, certains observateurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait en fait aider la famille royale à se réunir – en particulier William et son frère Harry.

Stephen Armstrong a fait valoir dans le Telegraph que les deux frères pourraient dénoncer l’émission, car les deux familles sont montrées lors de sa diffusion.

Arbre généalogique royal (Image : EXPRESS)

Il a écrit dans un article intitulé ” La famille royale sera bientôt unie – en haine de la satire ” cruelle ” du prince George de HBO, The Prince ” : ” Bénis soient les artisans de la paix, car ils vont conclure un accord lucratif avec HBO et unir les Windsors en donnant eux tous la même cible à haïr.

“Alors, tous saluent Gary Janetti, créateur de la prochaine série animée HBO Max The Prince.

“Vous n’avez peut-être pas encore entendu parler de lui, mais il sera bientôt encore plus impopulaire que Piers Morgan parmi un certain secteur d’observateurs royaux.”

Aux côtés de M. Armstrong, d’autres personnalités de sociétés de télévision et de cinéma ont également frappé The Prince.

Un producteur de Disney a fait valoir que « c’est une chose pour les cinéastes de jouer vite et librement avec la vérité dans des émissions comme The Crown, mais de se moquer d’un [then] enfant de sept ans semble cruel et injuste”.

Ils ont ajouté : “Certaines choses devraient être interdites. Il est moralement répréhensible d’utiliser un enfant pour rire à bon compte.”

Pendant ce temps, Kayleigh Donaldson de Pajiba, a critiqué M. Janetti, affirmant que la série “manque d’intention et de cibles appropriées”.

Elle a conclu: “C’est juste un message après l’autre d’un homme de 54 ans prétendant être un enfant afin qu’il puisse cracher le niveau banal de misogynie que le grand public et les médias royaux traitent déjà.”