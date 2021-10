Fureur de la Russie : l’UE complote pour ARRÊTER le forage de gaz dans l’Arctique après que Poutine a révélé la vulnérabilité | Sciences | Nouvelles

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le marché européen du gaz « ne semble pas bien équilibré et prévisible » à la suite d’une pénurie mondiale. Il a pointé du doigt « le consommateur de gaz », par opposition au producteur et a déclaré qu’une poussée pour les énergies renouvelables était l’une des principales raisons. Cela intervient après que le géant gazier russe Gazprom a commencé à retirer du gaz de ses installations de stockage pour stabiliser le marché du gaz.

Mais l’UE risque de contrarier davantage la situation en annonçant des mesures pour soutenir la réduction de l’exploration pétrolière et gazière en cours dans la région arctique.

Selon la politique arctique de l’UE qui sera dévoilée aujourd’hui, Bruxelles visera à convaincre les pays partenaires d’accepter le plan.

Le projet dit : « L’UE travaillera avec ses partenaires en vue d’une obligation légale multilatérale de ne permettre aucun développement ultérieur de réserves d’hydrocarbures dans l’Arctique ou les régions contiguës, ni d’acheter de tels hydrocarbures s’ils devaient être produits.

« L’UE fera pression pour que le pétrole, le charbon et le gaz restent dans le sol. »

Mais l’Arctique est géostratégiquement critique car il est considéré comme riche en ressources, en particulier en éléments de terres rares.

Lorsque la couverture de glace fondra, il est prévu qu’il y aura une compétition mondiale pour exploiter ces richesses et explorer de nouvelles routes maritimes.

Et la Chine, la Russie et les États-Unis se battent déjà pour la domination de la région.

Cela explique pourquoi l’UE est désormais également en compétition pour l’influence dans la région.

Le projet de l’UE indique que l’UE « établit un bureau de la Commission européenne à Nuuk, au Groenland afin de renforcer et d’améliorer la coopération UE-Groenland » alors qu’elle envisage d’exploiter ses matériaux naturels.

LIRE LA SUITE : Avertissement de panne de courant : « Grande éruption solaire en direction de la Terre »

Cette décision intervient également alors que l’UE s’efforce d’atteindre ses objectifs climatiques avant le sommet sur le climat COP26 à Glasgow, qui aura lieu dans moins de trois semaines.

L’extraction de combustibles fossiles dans l’Arctique est une source clé d’émissions de gaz à effet de serre et l’UE estime qu’elle doit y mettre un terme afin de respecter son accord de Paris de 2015 dans le but de décarboniser la planète.

Il appellera également à augmenter les restrictions existantes sur l’exploration de combustibles fossiles dans l’Arctique dans les régions des États-Unis, du Canada et du Groenland.

L’Arctique est une riche source de combustibles fossiles avec environ 13 pour cent du pétrole non découvert dans le monde et 30 pour cent du gaz naturel non découvert, selon une estimation de l’US Geological Survey.

La Chine a renforcé son intérêt pour la région au cours des dernières années, avec des investissements accrus et un œil sur l’ouverture de nouvelles routes de transport alors que les calottes glaciaires fondent pour faire place.

La Russie a également intensifié ses activités militaires dans la région.

A NE PAS MANQUER

La Russie envoie une menace terrifiante alors que des millions de Britanniques font face à la crise hivernale [INSIGHT]

Des scientifiques déconcertés par les ondes radio provenant du centre de la Voie lactée [REPORT]

Macron mène la rébellion alors que les pays de l’UE forment une alliance contre l’Allemagne [REVEAL]

Le plan de l’UE est sans aucun doute un plan visant à limiter les pouvoirs concurrents dans la région alors qu’elle est à la traîne.

Le projet dit : « Construire des chaînes de valeur européennes résilientes grâce à l’extraction et au traitement durables des matières premières aidera la région arctique à se développer de manière durable grâce à l’innovation et à la circularité. »

Cette décision intervient après que M. Poutine a joué un rôle dans la flambée des prix du gaz lorsqu’il a restreint le flux de gaz voyageant vers l’Europe.

Le président russe a conclu un accord avec Angela Merkel pour voir le gaz exporté de Russie vers l’Europe via le nouveau gazoduc Nord Stream.

Mais dans le but d’éviter que la législation de l’UE ne s’applique au système de gazoducs et d’accélérer le processus de certification, M. Poutine a resserré les approvisionnements en gaz voyageant vers l’Europe à partir d’autres gazoducs.