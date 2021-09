Fureur de l’Écosse : le plan d’indépendance de Sturgeon pour frapper les Écossais avec des « augmentations massives d’impôts » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le SNP prévoit de faire monter les enchères dans sa campagne pour l’indépendance de l’Écosse, indiquent des rapports cette semaine. Ian Blackford, le chef du parti à Westminster, a envoyé un courrier électronique à ses collègues pour leur dire de se préparer à l’intensification de la campagne pour l’indépendance de l’Écosse. Dans son message, M. Blackford a déclaré à son équipe : « Nous entrerons dans une nouvelle phase de campagne pour l’indépendance à notre retour en octobre. J’aborderai cela plus en détail avec le groupe à notre retour de la récréation. « Dans ce cadre, je demanderai à Stewart Hosie de travailler directement avec moi pour coordonner notre campagne pour l’indépendance.

“Ces changements amélioreront collectivement notre capacité à demander des comptes au gouvernement britannique et à nous préparer aux tâches qui nous attendent dans la campagne pour gagner les arguments en faveur de l’indépendance.”

Les courriels ont été vus par le journal Daily Record.

Mais les conservateurs écossais restent farouchement opposés à l’indépendance, le MSP Stephen Kerr déclarant à Express.co.uk que même les alliés du SNP ont admis les défis économiques qui pourraient en découler.

Il a déclaré: “L’indépendance serait économiquement dévastatrice pour l’Écosse, plus de 60% de tout ce que nous fabriquons finirait par être vendu au Royaume-Uni.

“Mme Sturgeon aurait l’intention de créer une frontière douanière à Berwick ou à Carlisle. Ce serait scandaleux, cela appauvrirait l’Écosse.

“Même leur propre commission de croissance, Andrew Wilson est l’un de leurs propres MSP, il a fait un rapport sur l’impact économique de l’indépendance qui a été enterré par le SNP.

“Le rapport de M. Wilson admet qu’il y aurait 10 à 20 ans d’austérité réelle, de réduction des dépenses, de hausse des impôts et d’emprunts massifs.

“Nous sommes des bénéficiaires nets de l’Union. L’Écosse apporte beaucoup à l’Union, les Écossais apportent beaucoup au Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni est également une énorme bénédiction pour l’Écosse.”

M. Wilson a averti le premier ministre écossais le mois dernier qu’une poussée précoce pour établir une monnaie écossaise distincte si le pays devenait indépendant pourrait conduire à sa dévaluation et à un risque de “fuite des capitaux”.

Le SNP a récemment formé une coalition avec les Verts écossais pour tenter de renforcer la cause indépendantiste à Holyrood.

Les Verts ont déjà commencé à faire valoir des arguments économiques en faveur de l’indépendance à la lumière de la crise énergétique actuelle.

Les plans des conservateurs pour construire une nouvelle génération de réacteurs nucléaires prouvent la nécessité pour l’Écosse d’avoir les pleins pouvoirs pour définir sa propre politique énergétique, ont affirmé les Verts.

Le secrétaire britannique aux affaires, Kwasi Kwarteng, serait prêt à approuver le financement du géant britannique de l’ingénierie Rolls-Royce pour créer une flotte de mini-réacteurs.

Les ministres conservateurs auraient adopté un changement d’orientation vers l’énergie nucléaire au milieu de la crise actuelle causée par la flambée des prix de gros mondiaux du gaz.

Rolls-Royce affirme qu’au moins 16 usines pourraient créer 40 000 emplois d’ici 2050 dans les Midlands et le nord de l’Angleterre.

Mais le député des Verts écossais Mark Ruskell a condamné les plans.

Il a déclaré : « L’énergie nucléaire n’est ni sûre ni fiable. La dernière chose dont nous avons besoin est un pas en arrière vers l’industrie nucléaire, qui coûterait des centaines de millions de livres tout en laissant un héritage toxique pendant des siècles.

« Les Verts écossais au gouvernement doublent la capacité éolienne terrestre de l’Écosse et développent de nouvelles opportunités pour les énergies marines renouvelables. Ce sont les changements qui feront une différence vitale.

“La vérité est qu’on ne peut pas faire confiance aux conservateurs anti-climat de Westminster pour faire ce qu’il faut pour l’environnement. C’est pourquoi l’Écosse doit avoir un contrôle total sur notre politique énergétique, afin que nous puissions tracer une voie différente et investir dans nos communautés avec des emplois durables et des industries d’avenir.

David Phillips de l’Institute for Fiscal Studies a également averti le mois dernier qu’une Écosse indépendante devrait subir des réductions de dépenses ou des impôts plus élevés.

Il a déclaré : « Le gouvernement britannique a également annoncé des augmentations de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés pour aider à réduire son déficit budgétaire à moyen terme.

«Une Écosse indépendante devrait faire la même chose et plus – ou être prête à réduire davantage les dépenses – étant donné que les dépenses non-Covid de l’Écosse sont actuellement beaucoup plus élevées que celles du reste du Royaume-Uni, alors que ses revenus ne le sont pas.

“Ce n’est que dans le cas improbable d’un rebond massif des recettes pétrolières ou d’une amélioration rapide et importante des recettes fiscales stimulant les performances économiques que de telles mesures pourraient être évitées.”