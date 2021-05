Fureur de l’Eurovision: le Royaume-Uni devrait retirer son tournoi “dédaigneux” – sondage | UK | Nouvelles

Hier, on a demandé aux lecteurs d’Express.co.uk si le Royaume-Uni devait se retirer du tournoi après l’humiliation de samedi. 92% (13 108 personnes) de ceux qui ont voté ont déclaré que le Royaume-Uni devrait se retirer une fois pour toutes de l’événement annuel. Seulement 7 pour cent (1 077 personnes) des personnes interrogées ont suggéré que la Grande-Bretagne devrait réessayer et entrer une nouvelle chanson l’année prochaine, et seulement 1 pour cent (127 personnes) ont dit qu’ils “n’étaient pas sûrs”.

Le sondage intervient après que l’entrée au Royaume-Uni de James Newman cette année ait reçu zéro point dans les sections des juges et du vote du public.

Il a été suggéré que la raison pour laquelle la chanson de M. Newman ‘Embers’ n’a reçu aucun point était la récompense du Brexit.

Un lecteur d’Express a déclaré que la concurrence était une “perte totale de temps et d’argent”.

Le lecteur a ajouté: “Cela ne fait absolument rien d’autre que de confirmer qu’en matière de musique, l’UE tout entière la traite de la même manière qu’elle fait tout le reste, un parti pris contre le Royaume-Uni.

Il a tweeté: «Le Royaume-Uni n’a pas obtenu de ‘points nuls’ au Concours Eurovision de la chanson à cause d’une sinistre vengeance pour le Brexit.

«Nous avons eu des ‘points nuls’ parce que nous avions une chanson de merde, interprétée par un chanteur de merde qui a donné une performance de merde. Finir.”

Au total, 14 312 personnes ont participé au sondage.

Le sondage s’est déroulé de 10h30 le 23 mai à 7h00 le 24 mai.