Fureur de l’hôtel de Scarborough: une famille forcée de fuir après avoir payé 230 £ pour la chambre | Royaume-Uni | Nouvelles

Après de nombreuses autres critiques cinglantes, l’établissement a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux alors qu’une famille a fui sa chambre réservée pour rester à Hull à la place.

Le Scarborough Grand Hotel, qui facture plus de 230 £ par nuit pour les chambres et est classé 2,5 étoiles sur TripAdvisor, a été qualifié d’« arnaque totale » par d’anciens clients qui ont conseillé aux autres d’« éviter à tout prix ».

La chambre de l’hôtel de la ville balnéaire, qui appartient au groupe Britannia Hotels, a été décrite dans les critiques précédentes comme « l’enfer » avec une critique comparant l’établissement à un « vide total ».

La famille était tellement mécontente de la qualité de la chambre qu’elle est partie et est restée à Hull, à plus d’une heure et vingt minutes de route.

Yorkshire Live a récemment rapporté qu’une récente réservation familiale avait attendu 50 minutes pour une chambre qui, selon eux, n’avait pas été nettoyée après ses occupants précédents.

La famille est allée sur TripAdvisor pour partager son expérience en faisant référence à d’autres problèmes qui ont rendu l’expérience encore plus horrible.

Ils ont également soulevé des problèmes de sécurité concernant leur logement, affirmant que la pièce ne pouvait pas être verrouillée la nuit en raison d’une poignée de porte cassée.

La critique disait : « Quand nous sommes entrés dans la chambre, il y avait des serviettes partout dans la pièce des occupants précédents, des tasses à café usagées, un carton de lait à moitié utilisé, un sac de déchets et des lits défaits. »

Lorsqu’ils ont signalé les problèmes au personnel de l’hôtel à la réception, que la critique a décrit comme « impoli, sur la défensive et semblant s’en moquer », a affirmé que la chambre avait été préparée pour eux en tant que nouveaux clients.

L’examen a rejeté cette idée en déclarant: “Le ménage n’a pas nettoyé dans cet hôtel depuis longtemps, les tapis sales, les escaliers, les matelas allongés dans le hall.”

Cependant, les clients ont décrit l’expérience comme une “nuit de carnage” lorsque certains ont été forcés de dormir à la réception après que le personnel de l’hôtel eut du mal à enregistrer les gens.

Certains invités ont décrit l’épreuve comme “un accident de voiture” et un autre a fait référence au manque de service à la clientèle en déclarant que: “Nous faire attendre pendant des heures est un abus envers les clients.”

Alors que d’autres critiques décrivent l’hôtel comme «l’hôtel le plus sale et le plus horrible dans lequel j’aie jamais séjourné», une critique quatre étoiles était gratuite et qualifiait les chambres de «très basiques» mais «propres et bien rangées».

Ils ont également complimenté la nourriture et ont qualifié le personnel de la salle à manger de « charmant et sympathique ».

L’invité en question a déclaré: “Pour ma part, ma famille et moi reviendrons après l’été et je ne remercierai jamais assez tout le personnel pour tout ce qu’ils font et doivent supporter”.

La critique la plus récente, qui a été publiée aujourd’hui mais fait référence à un voyage effectué en septembre 2020, a déclaré que la “chambre était sale” et que “le personnel criait et se disputait dans la ruelle devant notre chambre”.

L’invité a déclaré que “malgré nos plaintes, le personnel de la réception était tout simplement impoli avec nous, nous sommes donc partis plus tôt”.

Elle a terminé son examen par la déclaration : « Je n’utiliserai plus jamais un hôtel Britannia ».