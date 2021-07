Fureur de l’UE: Biden rejette les appels européens désespérés à lever l’interdiction de voyager | Politique | Nouvelles

in

À la grande consternation des gouvernements européens, Washington a donné peu d’indications sur le moment où il pourrait renverser les règles interdisant les voyages depuis la zone de libre-voyage Schengen de l’Union européenne. S’exprimant lors d’une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel la semaine dernière, le président Biden a déclaré que des travaux étaient en cours sur les restrictions de voyage pour l’Europe qui pourraient être levées. Il a déclaré que des pourparlers internes sur la question sont “en cours actuellement” et s’attend à une décision “dans les prochains jours sur ce qui est susceptible de se produire”.

Les États-Unis ont largement levé toutes leurs restrictions internes pour freiner la propagation du coronavirus, mais ont maintenu des règles draconiennes pour les voyages internationaux.

Cela a suscité la fureur dans les cercles diplomatiques de l’UE, de nombreux ministres nationaux se vantant ce week-end que le déploiement des vaccins du bloc est désormais en avance sur le programme américain.

Des personnalités influentes, dont le ministre français de l’Europe Clément Beaune, ont publié des chiffres de Our World in Data qui montrent que l’UE a dépassé les États-Unis pour la part de la population avec au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Cela alimentera probablement le feu des initiés de l’UE furieux de la réticence de Washington à rouvrir les voyages transatlantiques aux citoyens du bloc.

La semaine dernière, Mme Merkel s’était rendue à Washington pour demander au président Biden de lever l’interdiction.

Les visites européennes aux États-Unis en mai étaient toujours inférieures de 95 % aux niveaux d’avant la pandémie du même mois en 2019, selon l’US Travel Association.

Un diplomate a déclaré à l’agence de presse Bloomberg que la colère monte contre les États-Unis parce que les pays de l’UE ont assoupli les restrictions imposées aux voyageurs américains.

Un responsable européen a déclaré que l’interdiction de voyager aux États-Unis n’était pas étayée par la science.

Ils ont déclaré que les taux de vaccination actuels et les mesures sanitaires continues en place en Europe montrent que les routes transatlantiques devraient être rouvertes.

L’initié a affirmé que l’interdiction de voyager aux États-Unis avait rendu de plus en plus difficile pour les entreprises européennes de maintenir et de développer leurs investissements dans le pays.

Les compagnies aériennes américaines sont également frustrées par le manque de mouvement, car les routes transatlantiques ont le potentiel d’être extrêmement rentables pour elles.

Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré la semaine dernière : « Nous faisons du lobbying depuis plusieurs mois pour ouvrir des corridors entre les États-Unis et le Royaume-Uni et l’Europe et les États-Unis.

« Je ne peux pas mettre de date dessus. Je peux vous dire que nous y travaillons très, très activement, car nous ne voudrions rien de mieux que de voir les voyages reprendre.

L’interdiction américaine des voyageurs en provenance d’Europe, y compris du Royaume-Uni, est entrée en vigueur il y a environ 16 mois.

Le 14 mars 2020, l’ancien président Donald Trump a imposé une interdiction indéfinie aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni et d’Irlande, qui ne peut être levée que par le titulaire du poste à la Maison Blanche.