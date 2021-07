Fureur de l’UE : le député européen irlandais qualifie la Grande-Bretagne de “délirante” parce qu’elle pense qu’elle peut prospérer sans bloc | Royaume-Uni | Nouvelles

L’impact du Brexit continue d’être analysé, car les rapports montrent que les amateurs de vin devraient économiser environ 130 millions de livres sterling par an grâce à la réduction des formalités administratives sur les importations. Les responsables estiment l’économie pour les consommateurs à 130 millions de livres sterling, tandis que l’industrie pense qu’elle économisera 100 millions de livres sterling sur les vins non européens et évitera d’imposer des coûts de 70 millions de livres sterling à ceux du continent. Mais cela survient après un débat houleux sur l’impact du Brexit sur l’économie britannique au sens large et sur la stature du Royaume-Uni sur la scène mondiale.

Selon l’eurodéputé irlandais Billy Kelleher, le Brexit ne sera pas bénéfique pour le Royaume-Uni et il dit à Express.co.uk que la Grande-Bretagne “ne peut pas faire cavalier seul”.

Il a déclaré: “Si vous regardez le sentiment pro-européen et le sentiment anti-européen depuis le Brexit, le Brexit en termes européens a été considéré comme un désastre pour le Royaume-Uni.

“Je pense que cela serait corroboré par les statistiques des exportations pour le Royaume-Uni. Si vous regardez la capacité du Royaume-Uni à commercer, la perception qu’il peut faire cavalier seul est illusoire pour être véridique.

“Si quoi que ce soit, je pense que le sentiment pro-européen a été renforcé par le chaos qu’a été le Brexit. Il a également été camouflé dans une certaine mesure par la pandémie bien sûr, mais je pense qu’il y aura des vents contraires à venir, en particulier autour des services financiers et des exportations.

“L’économie britannique est une grande économie. C’est la sixième plus grande au monde. Elle a certainement du poids et du muscle. Mais l’idée qu’elle n’a pas besoin de l’UE en termes de commerce défie la logique.”

Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que plus de huit propriétaires d’entreprise sur dix pensaient que le Brexit aurait un impact négatif à long terme sur le commerce, près de la moitié d’entre eux signalant un coup de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

L’enquête menée par le journal i a révélé que la pandémie de COVID-19 a frappé plus durement les entreprises que le Brexit, mais qu’à plus long terme, la fin du libre-échange avec l’UE aura un effet plus néfaste.

Alex Altmann, responsable de l’équipe de conseil sur le Brexit chez Blick Rothenberg, a déclaré : « Alors que 47 % des personnes interrogées ont déclaré que les six premiers mois après le Brexit avaient eu un impact négatif ou très négatif sur leur entreprise, près de 80 % ont déclaré que les perturbations étaient dues à la pandémie a eu un impact encore plus négatif sur leur entreprise que le Brexit.

“Cependant, plus de 80% des personnes interrogées ont également déclaré qu’à plus long terme, le Brexit aurait un impact négatif global et ils s’attendent à ce que l’économie britannique se contracte en raison de l’accord sur le Brexit.”

LIRE LA SUITE: La Suisse met en garde le Royaume-Uni contre la “guerre d’usure” du Brexit

William Bain, responsable de la politique commerciale aux chambres de commerce britanniques, a commenté les données. “Alors que nous assistons à une modeste reprise de la demande de produits britanniques au cours du mois dernier alors que les économies rouvrent, le climat général reste fragile.”

Les exportations totales de marchandises de 27,9 milliards de livres sterling, hors métaux précieux, étaient les plus élevées depuis janvier 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus ne commence à perturber.