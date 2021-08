Fureur de Meghan Markle: un initié affirme que la duchesse ” n’a pas écouté ” les conseils de Camilla | Royale | Nouvelles

in

La sortie royale de Meghan Markle et du prince Harry fait toujours la une des journaux alors qu’un nouvel épilogue de la biographie non autorisée “Finding Freedom” fait des déclarations plus choquantes au sujet de la dispute. L’auteur Omid Scobie dit que la sortie des Sussex de la famille royale était “plus difficile qu’ils ne l’auraient jamais imaginé” après “avoir essayé de trouver un compromis”. à mi-chemin” avant de quitter la famille royale, a-t-il ajouté.

Meghan s’est sentie très tôt isolée au sein de The Firm, et il a été rapporté que la Camilla Parker Bowles avait essayé de donner des conseils à la duchesse de Sussex.

En novembre 2019, Meghan Markle et le prince Harry ont rejoint Camilla, duchesse de Cornouailles pour leur premier engagement officiel en trio.

À l’époque, Vanity Fair a rapporté que Camilla montrait également son soutien au couple dans les coulisses.

Une source a déclaré: “Elle ne veut voir personne en difficulté, et elle aime Meghan.”

Le Mail on Sunday a rapporté en août dernier que Camilla soutenait depuis longtemps Meghan.

Un ami de la duchesse de Sussex a déclaré au journal que Camilla avait déjeuné en privé avec sa nouvelle belle-fille et lui avait donné des conseils sur la façon de gérer la pression.

Ils ont déclaré: « Tout comme Meghan, Camilla avait subi beaucoup de presse négative et d’hostilité de la part des courtisans en raison de sa relation avec Charles alors qu’il était encore marié à Diana.

“Elle était très sensible à Meghan et lui a apporté son soutien, lui conseillant de surmonter la tempête et que tout passerait, mais finalement, Meghan n’a pas écouté.”

Le Mail a ajouté que le prince Charles avait également conseillé à Harry d’ignorer la mauvaise presse.

Camilla a dû attendre longtemps et ardemment pour être acceptée par le public après que sa relation avec Charles soit devenue un problème lors de son divorce avec la princesse Diana.

LIRE LA SUITE: La rangée Meghan du prince Harry et du prince William: “Dégâts irréparables”

“C’était vraiment dur pour lui.”

Après qu’Harry ait annoncé qu’il publierait ses mémoires l’année prochaine, la famille royale serait “secouée” par la perspective d’un livre révélateur.

Us Weekly a rapporté qu’une source privilégiée avait déclaré: “La famille royale est secouée par le livre.

“Le prince Charles et le prince William sont particulièrement préoccupés par ce que Harry va révéler.

“La récente série de critiques d’Harry était déjà assez mauvaise.”