Fureur de Nicola Sturgeon: le chef du SNP honte du plan d’« offensive de printemps » d’Indyref2 | Politique | Nouvelles

La Première ministre a annoncé lundi que sa campagne pour l’indépendance de l’Ecosse « reprendra pour de bon » au printemps. Mais la dirigeante du SNP a été critiquée pour s’être concentrée sur sa prochaine décision de briser l’Union après l’émergence de la nouvelle variante du coronavirus Omicron.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross l’a qualifié de « honte », tandis que le chef adjoint travailliste écossais Jackie Baillie a déclaré que c’était « profondément décevant et irresponsable ».

M. Ross a déclaré: «Le peuple écossais aura soupiré de consternation – mais pas d’incrédulité – que la réponse de Nicola Sturgeon à la nouvelle souche de Covid est de réaffirmer son engagement à organiser un autre référendum sur l’indépendance qui divise dans les deux ans.

« C’est une honte que le même jour où le Premier ministre parle de la possibilité d’introduire de nouvelles restrictions pour lutter contre la variante Omicron, elle se concentre à nouveau sur la séparation du Royaume-Uni.

« Mais, comme d’habitude avec le SNP, l’indépendance l’emporte sur toutes les autres priorités, même lorsque sondage après sondage leur dit que le public veut qu’ils continuent leur travail quotidien.

« Le NHS écossais est à un point de rupture, notre crise de la mort liée à la drogue fait honte à la nation, notre système éducatif est en déclin et l’approche douce du SNP en matière de justice laisse tomber le public.

« Le gouvernement de Nicola Sturgeon a créé toute une série de problèmes – et a le devoir de les résoudre – mais leurs esprits sont ailleurs. »

Mme Baillie a ajouté : « Il est profondément décevant et irresponsable, face à une crise de santé publique qui s’aggrave, que le premier ministre se concentre une fois de plus sur la division entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni. »

Alex Cole-Hamilton, chef des libéraux démocrates écossais, a déclaré : « Le discours de Nicola Sturgeon contenait presque deux fois plus de références à l’indépendance qu’aux services de santé.

Mme Sturgeon a fait des commentaires sur l’indépendance de l’Écosse alors qu’elle prononçait le discours de clôture de la conférence annuelle du SNP lundi.

S’étant déjà engagé à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance avant la fin de 2023, le Premier ministre a déclaré que la campagne « reprendra pour de bon » au printemps prochain.

Boris Johnson a jusqu’à présent refusé la pression de Mme Sturgeon pour que l’Écosse ait un autre vote sur son avenir après que le pays a rejeté de manière décisive l’indépendance en 2014.

Mme Sturgeon a déclaré: « Mon message au Premier ministre est le suivant – si vous avez le moindre respect pour la démocratie – et si vous avez une quelconque confiance dans votre argument contre l’indépendance – vous aussi laisserez le peuple décider.

« L’année prochaine, si Covid le permet, alors que nous sortons de l’hiver jusqu’au printemps, la campagne pour persuader une majorité de personnes en Écosse que notre avenir sera plus sûr en tant que nation indépendante reprendra pour de bon.

« Au cours de l’année prochaine, j’engagerai le processus nécessaire pour permettre un référendum avant la fin de 2023.

« Et tout aussi important, notre parti présentera à nouveau le dossier positif de l’indépendance.

«Nous soulignerons les opportunités et les avantages que l’indépendance ouvrira la possibilité de réparer les dommages de Covid – y compris les défis fiscaux qu’il a créés pour tous les pays – d’une manière qui correspond à nos valeurs et priorités en tant que nation.

« Utiliser nos ressources financières et humaines pour lutter contre la pauvreté et offrir une vie meilleure aux jeunes.

« Utiliser nos vastes ressources naturelles pour aider à protéger notre planète et à garantir des emplois verts pour l’avenir.

« Et de rejoindre la famille européenne des nations, afin que nous puissions élargir nos horizons et non rétrécir, et développer notre commerce sur l’ensemble du continent.

«Nous serons également francs sur les défis que la transition vers l’indépendance présentera, et définirons clairement comment nous pouvons et allons les surmonter. Et puis, les amis, nous demanderons au peuple de décider.