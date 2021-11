Dans une lettre au ministre, la députée Deidre Brock, le secrétaire fantôme du SNP, le Defra, a déclaré que l’industrie de la pêche était traitée comme un « dommage collatéral » dans le différend « causé par le gouvernement britannique ». Mme Brock a déclaré dans la lettre: « C’est un autre exemple de l’Écosse qui paie le prix d’un Brexit pour lequel nous n’avons pas voté – et encore une fois, c’est notre industrie de la pêche qui est un dommage collatéral dans un différend causé par le gouvernement britannique. »

La lettre précise également que la responsabilité de la délivrance des licences incombe à la Marine Management Organization et non à Marine Scotland – il appartient donc au Defra de déterminer si cette licence figurait sur la liste ou non.

Le secrétaire fictif a déclaré: « Une semaine s’est écoulée et le gouvernement britannique n’est toujours pas en mesure de nous fournir des réponses sur les raisons pour lesquelles le pétoncle semble avoir retiré la liste des navires autorisés.

« Le gouvernement britannique a été omniprésent sur cette question – ignorant ses responsabilités et diffusant des informations erronées.

«Ce n’était absolument pas suffisant quand nous avons eu un escalope écossaise et son équipage détenus en France.

« Le secrétaire d’État doit clarifier immédiatement ce qui a causé ce problème en premier lieu. »

Parlant de savoir si les navires écossais étaient menacés à l’avenir d’incidents similaires, Mme Brock a déclaré: « Les pêcheurs ne savent toujours pas si des incidents comme celui-ci pourraient se reproduire, les obligeant à reconsidérer les visites sur leurs lieux de pêche habituels dans ce qui serait normalement un période pré-Noël chargée, et augmentant l’anxiété et l’inquiétude qu’ils ont déjà pour leurs moyens de subsistance après le Brexit. »

Mettant en garde contre de nouvelles pénuries à Noël, elle a déclaré: « La crainte est que cet incident soit utilisé pour détourner l’attention des négociations difficiles à venir sur le poisson, de la perspective d’étagères vides à Noël et comme un homme de paille pour excuser les combats avec l’UE. »

L’envoyé britannique des pêches et député de Banff et Buchan, David Duguid, a déclaré : « Il est tout à fait prévisible que le SNP ait cherché à transformer les événements récents en son obsession pour les questions constitutionnelles, au lieu de chercher à soutenir notre industrie de la pêche et des fruits de mer.

« Parce que cette affaire fait l’objet d’une enquête, je suis limité à ce que je peux dire spécifiquement, mais je suis heureux de voir que le scalloper et son équipage ont été libérés. »

Une porte-parole du Defra a déclaré: «Le contrôle et l’exécution des navires sont une activité de routine et nous avons condamné les mesures prises par les Français dans cette affaire.

« Comme cette affaire fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »

La pêche a commencé lorsque des pêcheurs français se sont plaints de ne pas avoir obtenu de licences pour pêcher dans les eaux britanniques, comme convenu lors des négociations sur le Brexit.

Emmanuel Macron a juré de prendre position contre les Britanniques.

Des contrôles stricts dans les ports pour les véhicules britanniques, la réduction de l’approvisionnement en électricité, le refus d’entrée dans les ports français et les sanctions collectives de l’UE ont tous été sur la liste de M. Macron.

La Grande-Bretagne fait valoir que de nombreux bateaux cherchant à pêcher dans les eaux britanniques n’ont pas pu prouver qu’ils l’avaient fait avant l’accord de retrait et ont donc justifié de leur refuser la licence.