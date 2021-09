Fureur des retraites d’État : Rishi Sunak sous pression alors qu’une nouvelle pétition visant à abaisser l’âge de 63 ans monte en flèche | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Hausse des retraites de l’État: Turner se heurte à l’invité de Jeremy Vine

La pension de l’État britannique est actuellement de 66 pour les hommes et les femmes. Cependant, une pétition sur le site officiel du Parlement, demandant qu’elle soit réduite, a recueilli 5 469 signatures.

Créé par Mark Grimes, il exhorte le gouvernement à « abaisser l’âge légal de la retraite à 63 ans pour tous ».

La pétition déclare : « Réduire l’âge de la retraite à 63 ans. Certains travaux ne pourront peut-être pas être effectués plus nous vieillissons, par exemple les maçons, les chauffeurs de poids lourds.

«Bien sûr, il y aura toujours une exception, certaines personnes âgées étant plus capables que d’autres.

« Le gouvernement devrait faire davantage pour créer des emplois pour les jeunes en permettant aux plus âgés de prendre leur retraite s’ils le souhaitent à 63 ans afin que ces emplois puissent être pourvus par des plus jeunes.

Une pétition demande que l’âge de la retraite soit ramené à 63 ans (Image: GETTY)

« Le gouvernement devrait faire plus pour créer des emplois pour les jeunes » (Image : GETTY)

«Cela protégerait également les personnes âgées d’avoir besoin de travailler si ce travail est trop exigeant.

«Cela permettrait également aux grands-parents de soutenir leurs enfants avec la garde d’enfants lorsqu’ils travaillent.»

Si la pétition atteint 10 000 signatures, le gouvernement est tenu de répondre.

S’il recueille 100 000 signatures, il sera examiné pour débat au Parlement.

LIRE LA SUITE: Une fille violée en plein jour dans un parc rural dans une épreuve « choquante »

Réduire l’âge de la retraite à 63 ans ferait un trou dans les finances publiques britanniques (Image: GETTY)

La date limite pour signer la pétition est le 7 décembre 2021, après quoi elle expirera.

Il fait suite à des informations selon lesquelles le gouvernement envisage d’augmenter l’assurance nationale pour payer les soins sociaux.

Cela se traduirait par une augmentation d’impôts pour 25 millions de personnes, en violation du manifeste du Parti conservateur de 2019.

Selon le Daily Telegraph, Downing Street envisage une augmentation de 1% de l’assurance nationale, tandis que certains membres du Trésor poussent à 1,25%.

A NE PAS MANQUER

Des données choquantes montrent à quel point la retraite de l’État est insuffisante [REVEAL]

Les militants du triple verrouillage des pensions d’État envisagent de «refuser les votes» [SHOCK]

Les retraités doivent payer l’assurance nationale ! Rishi Sunak finance l’aide sociale [INSIGHT]

Le gouvernement pourrait stimuler l’assurance nationale pour financer les soins sociaux (Image: GETTY)

Le manifeste électoral des conservateurs 2019 a exclu une augmentation de l’assurance nationale (Image: GETTY)

Le manifeste électoral des conservateurs de décembre 2019 disait : « Nous promettons de ne pas augmenter les taux de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale ou de la TVA.

« Nous voulons non seulement geler les impôts, mais aussi les réduire. »

Selon les propositions, les coûts des soins sociaux individuels pourraient être plafonnés, empêchant de nombreuses personnes d’avoir à vendre leur maison pour financer l’aide.

L’argent supplémentaire serait également utilisé pour éliminer l’arriéré du NHS, qui s’est développé pendant la crise des coronavirus.

Modifications à venir de la pension d’État en 2022

Actuellement, 5,5 millions de personnes attendent un traitement hospitalier du NHS, mais on craint que cela ne passe à 13 millions.

Cependant, le plan a déjà été critiqué par les chefs d’entreprise, qui préviennent qu’il pourrait coûter des emplois.

Craig Beaumont, de la Fédération des petites entreprises, a averti que cette décision pourrait causer des dommages économiques.

La pension de l’État est actuellement de 66 pour les hommes et les femmes (Image: GETTY)

S’adressant au Daily Telegraph, il a déclaré: “Augmenter la taxe sur l’emploi des employés et des employeurs rendrait plus coûteux pour les entreprises la création et le maintien d’emplois.”

Kitty Ussher, de l’Institute of Directors, a averti que les entreprises « auront du mal à comprendre pourquoi le gouvernement voudrait augmenter les charges sociales des employeurs pour payer l’investissement nécessaire ».

L’économie britannique a diminué de 9,9% en 2020, alors que le coronavirus a frappé, c’est le pire chiffre depuis plus de 300 ans.