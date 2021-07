Fureur du Brexit : la Suisse met en garde le Royaume-Uni contre une « guerre d’usure » avec l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que le Royaume-Uni et l’UE continuent de s’affronter sur le protocole d’Irlande du Nord, le ministre du Brexit, David Frost, a proposé un « arrêt » pour éviter de futures disputes sur les délais. Le délai de grâce pour les marchandises entrant en Irlande du Nord a récemment été prolongé de trois mois afin d’éviter une interdiction des viandes réfrigérées. L’UE a reproché au Premier ministre Johnson de ne pas avoir respecté l’accord de retrait, tandis que le Royaume-Uni a accusé Bruxelles d’être “inflexible”.

Alors que l’Irlande du Nord espère une solution permanente qui ne verra pas les importations de marchandises touchées, un expert a déclaré à Express.co.uk qu’une “guerre d’usure” entre Bruxelles et Londres pourrait être imminente.

Kevin Featherstone, universitaire à la London School of Economics, cite la Suisse comme exemple de la façon dont la lutte avec l’UE peut durer longtemps.

Il a déclaré: “Je pense que ce que nous avons, au moins à moyen terme, nous allons avoir des frictions continues entre le Royaume-Uni et l’UE27.

“Pourquoi est-ce? C’est une conséquence directe de notre incapacité à parvenir à un accord global qui définit toute la substance et tous les détails. Ce que nous avons est un accord-cadre pur qui peut être interprété différemment.

“A cause de cela, cela a toujours signifié que le Brexit serait une source de conflit entre Bruxelles et Londres.”

“L’une des choses intéressantes est que le Royaume-Uni a accueilli l’ambassadeur suisse juste après le référendum de 2016, et il disait” votre situation va être comme nous. La Suisse n’a pas d’accord global avec l’UE, ce qui signifie chaque année nous avons des conflits comme une guerre d’usure'”.

Récemment, la Suisse s’est retirée des négociations de sept ans avec l’UE pour un accord-cadre, marquant un énorme fossé entre Berne et Bruxelles.

Les deux parties étaient en pourparlers sur un nouveau cadre qui remplacerait la mosaïque de traités qui régissent l’accès de la Suisse aux marchés européens.

Depuis 1992, date à laquelle la Suisse a rejeté l’adhésion à l’Espace économique européen, les relations entre Bruxelles et Berne sont distantes par rapport aux autres pays européens.

M. Featherstone ajoute que les affrontements constants entre le Royaume-Uni et l’UE pourraient voir la Grande-Bretagne devenir “plus anti-européenne”.

Il a poursuivi: “Dans une guerre d’usure, il est très difficile de trouver le chemin de la paix éternelle. Les Suisses n’y sont pas parvenus.

“Au fil du temps, les Suisses sont devenus plus anti-européens et au Royaume-Uni, il y a toutes les chances que les électeurs restent très divisés, et beaucoup auront l’impression que l’UE est vraiment, vraiment difficile.

“Le cas suisse est intéressant car ils ont commencé un peu comme nous – pas d’accord global – cela signifie que nous avons juste des conflits sur des problèmes individuels.”

Un homme qui pourrait être au centre de ce “conflit” est le président français Emmanuel Macron, qui, selon M. Featherstone, pourrait devenir le “plus gros problème” du Premier ministre Boris Johnson.

L’expert a ajouté : « Londres a son plus gros problème avec Macron à Paris, on l’a vu avec les droits de pêche.

“Ce que nous avons vu, c’est que Macron est devenu dans son esprit plus frustré par Johnson et le Brexit va vraiment à l’encontre de chaque partie de son ADN.

“Au début, son attitude était ‘si tu veux partir, vas-y maintenant ! On peut divorcer rapidement’. Mais au fur et à mesure que ça traîne, Macron est devenu de plus en plus frustré.

“Et l’Irlande en a profité, cela signifie que le bloc a été plus uni.”