Fureur du Brexit: les manifestants exhortent Boris à retirer les règles de l’UE «moralement répugnantes» | Politique | Nouvelles

Brexit : Ben Habib affirme que le Royaume-Uni “n’est clairement pas souverain”

Le protocole a été convenu entre le Royaume-Uni et l’UE en tant que mécanisme pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande – mais les critiques affirment qu’il a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande. On pense que M. Johnson est prêt à prolonger une fois de plus le délai de grâce pour les contrôles des aliments allant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord, une décision qui a déjà incité Bruxelles à engager une action en justice.

Les tensions entre les deux parties étaient évidentes lors du sommet du G7 ce week-end, tandis que le commissaire européen Maros Sefcovic, leader du Brexit du bloc, a ébouriffé les plumes à Londres en avertissant que la patience était “très, très mince”.

La question est très controversée en Irlande du Nord même, les dirigeants loyalistes mettant en garde contre une vague de colère croissante résultant de la perception que la région est coupée du reste de la Grande-Bretagne.

Le rassemblement de vendredi aura lieu à Newtownards Square, avec cinq défilés de protestation se réunissant dans le centre de la ville, situé à dix miles de Belfast.

La baronne Hoey, anciennement députée travailliste Kate Hoey, s’exprimera aux côtés de l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib, qui vient d’Angleterre et qui a joué un rôle déterminant dans le lancement d’un contrôle judiciaire de la légalité du protocole auprès de la Haute Cour d’Irlande du Nord, avec un verdict attendu plus tard ce mois-ci.

Boris Johnson sera invité vendredi à abandonner le protocole (Image: GETTY)

Des manifestants en Irlande du Nord ont fait connaître leurs sentiments plus tôt cette année (Image: GETTY)

De plus, les participants seront adressés par Jim Allister, le chef du parti Traditional Unionist Voice (TUV) et militant loyaliste Jamie Bryson.

Un porte-parole d’Ards et du North Down Loyalist Collective a déclaré: «Notre plate-forme de quatre conférenciers de haut niveau enverra un message clair que le protocole de démantèlement de l’Union, qui récompense la violence, doit disparaître.

«La baronne Hoey, Jim Allister et Ben Habib mènent actuellement une contestation devant la Haute Cour contre la frontière de la mer d’Irlande, et Jamie Bryson a séparément pris la première mesure en engageant des procédures devant la Haute Cour en 2019, qui ont été interrompues en attendant la ratification de la loi sur le retrait par le Parlement.

« Tous les orateurs soutiennent qu’en plus d’être une mutilation moralement répugnante de l’Union, le protocole est illégal. »

LIRE LA SUITE: Perte de temps ‘ – L’Argentine a dit de passer de la rhétorique des Malouines

Ben Habib est un éminent critique du Protocole (Image : GETTY)

Les défilés de protestation partiront des lieux annoncés vers 19 heures, le rassemblement principal commençant à 20 heures devant la statue de Blair Mayne à Newtownards Square.

“Il s’agit d’une manifestation entièrement pacifique et nous encourageons toutes les sections de notre communauté, en particulier les familles, à venir profiter de la soirée avec des drapeaux de l’Union, des drapeaux d’Ulster et des banderoles de protestation.”

M. Habib a déclaré : « Le Premier ministre a déclaré lors du G7 qu’il n’hésiterait pas à suspendre le protocole mais c’est tout ce qu’il a fait – hésiter.

“En effet, l’accusation d’hésitation ne parvient pas à saisir correctement l’absence totale de volonté politique de protéger l’intégrité de notre pays.”

A NE PAS MANQUER

Sturgeon a exhorté le reste du Royaume-Uni à déménager en Écosse pour échapper au Brexit [REVEALED]

Les vrais sentiments de Macron envers le Brexit dévoilés par son mentor [INSIGHT]

Boris Johnson a mis en garde la France contre les « bavardages » de style WW2 [ANALYSIS]

La baronne Hoey, anciennement Kate Hoey, prendra également la parole (Image: GETTY)

Sir Keir Starmer, chef du Labour (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Il a promis en 2019 que le pays quitterait l’UE comme un seul Royaume-Uni, mais nous y sommes, deux ans plus tard, et il n’a toujours pris aucune mesure décisive pour tenir sa promesse.

« Il a dit sur son cadavre qu’il y aurait une frontière le long de la mer d’Irlande – nous avons maintenant cette même frontière.

« Et où est l’opposition là-dessus ? Absolument nulle part. Pas un oiseau dickie de Sir Keir en Irlande du Nord.

“Le peuple d’Irlande du Nord a été abandonné par Westminster.”

Protocole d’Irlande du Nord expliqué (Image: GETTY)

Le collectif a été formé en février 2021, étant le premier groupe de protestation pan-loyaliste à se réunir.

Il a été lancé avec une lettre ouverte retirant son soutien à l’Accord de Belfast et appelant à des défilés de protestation.

Deux nuits pacifiques d’action de protestation ont eu lieu jusqu’à présent couvrant Ards et Bangor, avec cinq défilés de protestation distincts et un rassemblement organisé à chaque fois.

S’exprimant hier, M. Johnson a déclaré qu’un chemin à travers le ” fourré de réglementations lourdes et restrictives ” devait être dégagé pour réaliser le potentiel du Brexit.

Le rassemblement aura lieu vendredi à Newtownards (Image: Ben Habib)

Il a salué un rapport du groupe de travail sur l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation (TIGRR), un groupe de députés conservateurs de haut rang dirigé par l’ancien chef Iain Duncan Smith, exposant leurs idées pour tirer parti de la vie en dehors des réglementations de l’Union européenne.

Ils ont appelé à une “réforme” du protocole d’Irlande du Nord, affirmant qu’il “limite la portée” de la mise en œuvre de leurs suggestions visant à réduire la bureaucratie tout en maintenant les normes.

Dans une lettre au groupe de travail, M. Johnson a écrit: “Il est évident que les innovateurs et les entrepreneurs britanniques peuvent diriger le monde dans l’économie du futur, créant de nouvelles opportunités et une plus grande prospérité en cours de route, et nivelant tout notre pays dans le traiter.

“Mais votre rapport indique tout aussi clairement que, que ce soit dans la réforme des données ou les essais cliniques, l’éolien offshore ou les véhicules autonomes, cela ne peut se produire que si nous nous frayons un chemin à travers le fourré de réglementations lourdes et restrictives qui se sont développées autour de nos industries au cours de un demi-siècle passé.”