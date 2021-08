Fureur du Brexit : les médias allemands ont qualifié Boris Johnson de « fauteur de troubles arrogant » à propos de la sortie de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Les médias européens ont continué à suivre de près le processus du Brexit alors que les relations entre le Royaume-Uni et l’UE restent tendues. En juin, un journaliste allemand a déclaré que la Grande-Bretagne se portait “mieux” que l’Allemagne pendant la pandémie et malgré le Brexit, le Royaume-Uni est désormais sur la “voie rapide économique”. Gabor Steinart a écrit : « Boris Johnson et ses Britanniques n’ont pas besoin d’être compris.

“Mais un coup d’œil sur l’île ne peut pas faire de mal pour voir ce qui s’est mieux passé et ce qui va mieux là-bas pendant la pandémie par rapport à l’Allemagne.

“Malgré le Brexit, la Grande-Bretagne est actuellement sur la voie économique rapide.”

Alors que M. Steingar a fait l’éloge du Royaume-Uni, les médias européens ont surtout considéré le Brexit et même le Premier ministre Johnson sous un jour négatif.

Lorsque M. Johnson est devenu Premier ministre en juillet 2019, les médias allemands ont rendu leur verdict sur sa promotion.

L’émission d’information allemande Tagesschau a décrit le politicien controversé comme un « fauteur de troubles arrogant ».

Dans un article d’opinion publié sur Spiegel Online, Jörg Schindler a écrit : « Il en rêve depuis des décennies.

« Mais une fois qu’il entrera dans sa nouvelle vie de Premier ministre, il devra se tenir devant la porte et expliquer à ses compatriotes ce qu’il compte réellement faire.

“Johnson devrait le faire mercredi après-midi. Et à ce moment-là, il commencera à rompre ses promesses.

« L’Europe s’apprête à vivre un automne mouvementé. Johnson a peut-être un charisme inépuisable, mais il n’a pas de plan – seulement une croyance apparemment inébranlable en lui-même. Mais jusqu’où cela le mènera-t-il ?

Sur la couverture de Der Spiegel, le visage de M. Johnson a été transformé en Alfred E. Neumann, le personnage fictif du magazine satirique américain MAD et un symbole mondial de la stupidité.

La couverture comprenait également les mots: “‘Mad in England – How Boris Johnson a tourné les Britanniques contre l’Europe.”

M. Schindler a poursuivi : « L’histoire se répète.

« Le pays qui a donné naissance à la démocratie moderne semble désormais prêt à élire un populiste né à New York qui a fait de sa coiffure particulière sa marque de fabrique et qui, en tant que membre de l’élite, agit maintenant contre eux – et qui se sent comme il est. Destiné à la grandeur.”

Bild, le plus grand journal d’Allemagne, a comparé M. Johnson au président américain de l’époque, Donald Trump.

Dans un article de commentaire pour Deutsche Welle, Christoph Hasselbach a décrit Johnson, souvent appelé BoJo, comme un « voyou » et un « objet étranger », affirmant que les politiciens allemands sont « abasourdis par le phénomène Boris Johnson ».

Il a poursuivi : « Boris Johnson est l’antithèse, et il rend les politiciens berlinois aussi bouche bée au même titre que Donald Trump.

“Il ne fait aucun doute qu’en Allemagne, ils attendent avec impatience le moment où Johnson et la moitié égarée de la population britannique verront exactement cela.”

Un autre commentateur à Berlin a déclaré que M. Johnson n’avait clairement aucun “plan approprié” sur la manière dont les négociations avec l’UE sur le Brexit devraient être structurées.

Ils ont conclu : « Sa stratégie : espérer que l’UE s’effondre. »