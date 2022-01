Fureur du Brexit: Truss est invité à déchirer l’accord détesté de l’UE MAINTENANT et à mettre de côté le  » bouffon  » de Boris | Politique | Des nouvelles

Et Ben Habib a en outre qualifié le ministre d’Irlande du Nord de « bouffon » en appelant à son limogeage. La réponse cinglante de l’ancien député européen du Brexit Party a déclenché le refus de M. Lewis, lors d’une visite dans le comté de Down mardi, de fixer un « calendrier arbitraire » pour résoudre la querelle qui couve entre le Royaume-Uni et l’UE d’Ursula von der Leyen.

Le protocole est le mécanisme convenu par le Royaume-Uni et l’UE pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cependant, les critiques unionistes, y compris le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, affirment qu’en maintenant l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises du bloc, cela a plutôt entraîné une frontière le long de la mer d’Irlande.

M. Habib a déclaré à Express.co.uk : « En septembre 2020, Brandon Lewis a déclaré aux Communes que le gouvernement n’avait d’autre choix que d’enfreindre le droit international d’une manière définie et limitée afin d’annuler les termes du Protocole d’Irlande du Nord.

« Il a fait fureur puis n’a rien fait. »

M. Habib a expliqué : « Le 1er janvier 2021, lorsque le protocole est entré en vigueur, il a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait pas de frontière avec la mer d’Irlande.

« Il a été contraint de retirer cette affirmation idiote en quelques jours. »

Il a ajouté : « Tout ce qu’ils ont fait ensuite, c’est hésiter. Ils ont hésité au point de forcer Lord Frost à démissionner de son poste de ministre en charge du Brexit.

«Liz Truss a de nouveau frappé la semaine dernière en disant qu’elle invoquerait l’article 16.

Il a déclaré: « Je ne fixe pas de délais arbitraires.

« Comme je l’ai dit, le ministre des Affaires étrangères et moi-même rencontrerons Maros Sefcovic jeudi cette semaine.

« Il y a ensuite une série d’entretiens qui, espérons-le, suivront en s’appuyant sur le travail que nous avons déjà fait.

« Notre position n’a pas changé – nous devons résoudre ce problème d’une manière qui fonctionne pour le peuple d’Irlande du Nord et nous voulons le faire le plus rapidement possible.

« Nous voulons le faire d’une manière qui soit durable et qui puisse être utile aux gens. »

Mme Truss s’est vu confier la responsabilité des négociations avec l’UE sur le protocole après la démission de Lord Frost en tant que ministre du Brexit le mois dernier.

Lundi, elle a tenu des réunions avec le DUP et le Sinn Fein, après que Sir Jeffrey a indiqué une « pause » sur la menace du DUP d’effondrer les institutions de partage du pouvoir à Stormont sur le protocole en attendant l’issue de la reprise des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE sur le barrières commerciales de la mer d’Irlande.

La vice-première ministre du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères lui avait dit qu’elle ne voulait pas déclencher l’article 16 du protocole.

Dans un éditorial écrit pour le Daily Telegraph samedi, Mme Truss a déclaré : « Les problèmes actuels sont innombrables et manifestes. Les formalités administratives signifient que toute personne souhaitant envoyer un colis en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne devra remplir une déclaration en douane pour le faire – si les règles étaient intégralement mises en œuvre.

« Les familles ne peuvent pas emmener leurs animaux de compagnie avec elles lorsqu’elles voyagent entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord sans paperasserie coûteuse et traitements vétérinaires inutiles. La communauté juive d’Irlande du Nord a du mal à obtenir de la nourriture casher.

Elle a ajouté : « Fondamentalement, il s’agit de la sécurité de nos communautés, des besoins des entreprises et de l’intégrité de notre pays. Dans l’état actuel des choses, le protocole a perdu le consentement de la communauté unioniste par crainte qu’il ne divise l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

« En tant que nation souveraine, nous ne pouvons pas être dans une situation où nous devons notifier à l’UE de fournir un soutien vital aux entreprises – tels que des allégements fiscaux ciblés – dans une partie de notre pays. »