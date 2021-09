L’UE et le Royaume-Uni sont toujours en désaccord sur le protocole d’Irlande du Nord, car les pénuries de chauffeurs de camions, les formalités administratives et le COVID-19 font des ravages dans les importations en Grande-Bretagne. Les exportations britanniques d’aliments et de boissons vers l’Union européenne ont chuté de 2 milliards de livres sterling au cours de la dernière année, le Brexit frustrant les principales chaînes d’approvisionnement. Les exportations vers l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont toutes baissé de plus d’un tiers l’année dernière, selon une nouvelle analyse de la Food and Drink Federation.

Cela vient du fait que les règles pour le transport de marchandises d’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne sont retardées.

Ils devaient être mis en œuvre d’ici la fin de cette année, mais le gouvernement affirme que cela ne se produira pas maintenant.

La nature chaotique des cinq dernières années de pourparlers entre Bruxelles et Londres a suscité la colère dans l’UE, comme on l’a vu en 2019 lorsque diverses personnalités ont dénoncé le Royaume-Uni pour avoir quitté le bloc.

Alors que l’ancienne Première ministre Theresa May n’a pas réussi à obtenir son accord de retrait au Parlement, un homme politique irlandais a ridiculisé l’état de la politique britannique.

Lisa Chambers, la porte-parole du Brexit pour le Fianna Fáil, a déclaré: «Une émission de merde qui continue encore et encore. On se demande comment ils ont jamais dirigé un empire.

« La politique britannique est assez brisée en ce moment. Les gens ont été surpris à quel point cela a été chaotique.

Pascal Lamy, l’un des plus hauts fonctionnaires français, ancien conseiller présidentiel, commissaire européen et chef de l’Organisation mondiale du commerce, a également coupé dans son analyse.

Il a déclaré: “La réputation de la Grande-Bretagne est, on ne peut le nier, très diminuée.”

M. Lamy a ajouté que certains politiciens britanniques sont “sur une autre planète” et incapables de voir que le Brexit est l’équivalent diplomatique et juridique infiniment complexe de “essayer de sortir les œufs d’une omelette”.

Il a poursuivi: “Même aujourd’hui, ils débitent les bêtises les plus monstrueuses. Beaucoup n’ont toujours pas atterri dans un endroit que l’on pourrait appeler la réalité. La dissonance cognitive est remarquable. “

“Je pense que le triomphalisme autour du vaccin au début du déploiement – ​​il y avait cette obsession au Royaume-Uni dans l’espoir que l’UE échouerait avec le vaccin.

“Des marmonnements constants de hauts responsables conservateurs sur la façon dont ils espèrent que l’UE échouera, et cela semble être le récit continuel.

“Et ce récit irrite le peuple irlandais, parce que le peuple irlandais est très pro-européen et veut voir l’Europe réussir – tout comme nous voulons voir le Royaume-Uni réussir.”