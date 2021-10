Fureur du crédit universel: Boris fait face à une révolte de trois nations alors que l’augmentation des prestations va être sabrée | Politique | Nouvelles

in

Les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont déclaré que le retrait de l’augmentation de 20 £ par semaine en UC laisserait des millions de personnes à travers le Royaume-Uni face à une « compression sans précédent » sur le budget de leurs ménages. L’augmentation temporaire de l’UC, annoncée l’année dernière au début de la pandémie, a commencé à se ralentir vers la fin septembre et prendra enfin fin la semaine prochaine.

Cette décision a été largement condamnée par les organismes de bienfaisance et les partis d’opposition, tandis que de nombreux députés conservateurs sont également profondément préoccupés par l’impact sur les familles à faible revenu.

Dans une lettre conjointe adressée au Premier ministre britannique, au Premier ministre écossais Nicola Sturgeon, au Premier ministre gallois Mark Drakeford et au Premier et vice-Premier ministre d’Irlande du Nord, Paul Givan et Michelle O’Neill ont déclaré qu’il était encore temps de changer d’avis. avant la date limite de mercredi.

Écrivant alors que les conservateurs se réunissaient à Manchester pour la conférence annuelle de leur parti, les dirigeants décentralisés ont déclaré: “Votre gouvernement retire cette bouée de sauvetage alors que le pays est confronté à une importante crise du coût de la vie.

“Cet hiver, des millions de personnes sont confrontées à une combinaison intenable d’augmentation du coût de la nourriture et de l’énergie, de l’inflation croissante, de la fin du régime de congé et d’une augmentation imminente des cotisations à l’assurance nationale.

“Il n’y a aucune raison de couper un soutien aussi crucial à un moment où les gens à travers le Royaume-Uni sont confrontés à une compression sans précédent de leur budget familial.”

Ils ont affirmé qu’un fonds de difficultés de 500 millions de livres sterling annoncé par le chancelier Rishi Sunak pour fournir des paiements discrétionnaires aux plus vulnérables était un remplacement “totalement inadéquat” pour les 6 milliards de livres sterling fournis par le soulèvement.

M. Sunak a ajouté : « Pour soutenir une reprise significative après cette pandémie, nous devons d’abord nous assurer que les besoins de nos plus vulnérables sont satisfaits.

“Cette réduction menace de saper la reprise en diminuant la capacité de six millions de personnes à joindre les deux bouts.

“C’est moralement répréhensible, c’est cruel et ce n’est tout simplement pas assez bon.”

Elle a appelé M. Johnson à “faire ce qu’il faut”.

En réponse, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: “Nous avons toujours été clairs sur le fait que l’augmentation du crédit universel et du régime de congé étaient temporaires.

“Ils ont été conçus pour aider les demandeurs à traverser le choc économique et les perturbations financières des étapes les plus difficiles de la pandémie, et ils l’ont fait.

« Universal Credit continuera à apporter un soutien vital à ceux qui ont ou non un emploi. »