Fureur royale après la «grande, grande violation» de la confiance de William et Kate par Harry et Meghan | Royaume-Uni | Nouvelles

Meghan Markle : experte des « fissures » dans sa relation avec Kate

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale l’année dernière et ont déménagé aux États-Unis avec leur fils Archie, et ont depuis eu un bébé Lili. Leur décision de quitter leurs rôles royaux et le fait qu’ils aient continuellement parlé aux médias au cours des derniers mois de leurs expériences dans The Firm, diffusant le linge sale de la famille, ont encore accru les tensions. L’exemple le plus évident en est leur interview avec Oprah Winfrey en mars, dans laquelle ils ont fait un certain nombre d’allégations, les plus choquantes concernant la race et la santé mentale.

Leurs affirmations ont incité Buckingham Palace à répondre que « les souvenirs peuvent varier ».

Cependant, c’est quelque chose qui s’est passé après l’interview qui, selon l’expert en relations Sami Wunder, a vraiment brisé la confiance entre Harry et son frère le prince William et sa belle-sœur Kate, la duchesse de Cambridge.

L’amie de Harry et Meghan, Gayle King, a déclaré à CBS que le duc avait parlé à son frère depuis l’interview mais que la conversation était “improductive”.

Le fait de divulguer cela aux médias a peut-être rendu William plus réticent à parler à son frère, craignant que tout ce qu’il pourrait dire ne finisse dans la presse.

Mme Wunder a déclaré à Express.co.uk que les frères doivent travailler ensemble pour rétablir cette confiance et s’assurer que leurs futures conversations restent privées.

Meghan et Harry ont quitté leurs rôles royaux l’année dernière (Image: GETTY)

Meghan et Harry ont parlé à Oprah Winfrey de leur expérience dans la famille royale (Image: Harpo Productions / .)

Elle a déclaré: «Je pense qu’il est très important que tout ce qui se passe dans leurs conversations de réconciliation ne soit pas divulgué à la presse parce que je pense que c’est important de rétablir la confiance.

«Je pense que lorsque Gayle King a commencé à parler, après l’interview d’Oprah, qu’il n’y avait rien de productif dans la conversation qu’ils ont eue, je pense que c’était un gros, gros abus de confiance.

«Et je suis sûr que ce n’était pas prévu et je suis sûr que Harry et Meghan n’avaient pas l’intention de le prendre de cette façon, mais ces choses arrivent, ces dérapages se produisent lorsque vous êtes une personne importante et influente et que vous faites confiance à certaines personnes. .

«Je pense donc qu’il est important que la confiance soit rétablie des deux côtés et que les deux parties conviennent qu’il s’agit d’une affaire de famille privée et qu’elle n’est pas destinée à la consommation publique.

“Ce n’est pas du divertissement, ce n’est pas du matériel Cosmopolitan et Vogue, c’est de la famille et cela mérite dignité et respect dans la façon dont il est traité à l’avenir.”

Gayle King a déclaré que la conversation entre les frères était «improductive» (Image: CBS)

La suggestion que les discussions futures restent confidentielles a été soutenue par un autre expert en relations, Neil Wilkie.

Il a convenu que le drame familial joué dans les médias n’est pas utile pour combler le fossé.

Il a insisté sur le fait que la réunion devait être « secrète » et avec seulement Harry et William là-bas.

Il a fait valoir même qu’inviter une tierce partie comme Kate à être le média, bien que cela puisse aider, cela pourrait aussi empirer les choses.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Tout d’abord, ils doivent le faire à l’abri de la publicité.

Les Cambridges et les Sussex sont quelque peu en désaccord ces jours-ci (Image: GETTY)

« Le faire quand les caméras de télévision tournent n’est pas du tout le bon moment pour le faire.

“Ça doit être en secret et ça doit être les deux ensemble, personne d’autre là-bas.”

Il a ajouté : « Il suffit d’une petite ondulation relationnelle pour provoquer un changement significatif.

“Mais si Harry a décroché le téléphone à William ou William a décroché le téléphone à Harry et a dit” écoutez, je suis vraiment désolé de l’endroit où nous nous sommes retrouvés, je t’aime et j’aimerais que nous ayons une bonne relation à l’avenir, pourrions-nous en parler?’

“Je pense que c’est ce qui doit arriver, impliquer d’autres personnes en tant que médiateurs peut aider, mais cela peut aussi aggraver les choses.”

Mme Wunder et M. Wilkie conviennent également que pour surmonter cela, les deux parties devront accepter de mettre le passé derrière elles.

Ils ont chacun leurs griefs, mais jouer le jeu du blâme ne fera rien pour combler le fossé.

Mme Wunder a déclaré: “Et aussi qu’ils doivent mettre le passé derrière eux, je pense qu’il y a des plaintes des deux côtés, il y a du ressentiment des deux côtés, il y a des souvenirs, comme ils disent ‒ les souvenirs peuvent varier donc je pense que les deux côtés ont leur propres histoires, mais il est important de garder le passé dans le passé, de pardonner et de faire mieux maintenant.

M. Wilkie a ajouté: “Ils doivent tous les deux se concentrer sur ce qu’ils veulent réellement à l’avenir et là où il y a des arguments qui traversent la famille – parfois pendant des générations – souvent la raison originale de l’argument se perd, mais cela devient juste un endroit où les gens ne peut pas passer de.

“Donc, en se concentrant sur l’avenir et la relation que les deux veulent avoir à l’avenir, cela peut les aider à laisser le passé derrière eux.

«Et vous savez, vous pouvez aussi vous laisser prendre au jeu du blâme. A qui la faute ? Harry aurait-il dû être sur Oprah, etc. ?

“Encore une fois, cela vous ramène dans le passé et vous devez accepter que vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, mais vous pouvez changer la façon dont vous permettez que cela affecte votre avenir.”

