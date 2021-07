Furie de la pêche au Brexit : un trio de navires français « illégaux et dangereux » pris dans les eaux britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le groupe de pression environnemental a défié deux des navires dans le cadre de l’opération Witness, une mission en cours visant à défier les navires opérant dans des zones de protection marine (AMP) spécialement désignées autour de la côte britannique. Les chalutiers de fond battant pavillon français, le VF Atlas, qui opérait dans l’AMP au large de Brighton, et le Glorieuse Immaculee, qui opérait dans les AMP Offshore Overfalls et Bassurella Sandbank, ont été contactés par des militants du navire de Greenpeace, le Sea Beaver, et ont accepté d’arrêter .

Le chalutage de fond est un type de pêche dans lequel un filet massif est traîné le long du fond marin, ce que les critiques accusent d’avoir causé des dommages importants à l’environnement sous-marin.

Les équipages des deux navires ont affirmé qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence des AMP.

De plus, le Glorieuse Immaculée opérait avec son satellite AIS en vol, ce qui constitue une menace pour les autres marins et qui est interdit par le droit maritime.

L’année dernière, Greenpeace a documenté et signalé 11 navires pêchant avec un AIS dans le Dogger Bank.

Fiona Nicholls, militante pour les océans de Greenpeace UK, a déclaré : « Non seulement nous continuons à attraper des navires de pêche destructeurs endommageant nos zones protégées, mais nous continuons également à les attraper en train de pêcher avec leurs systèmes de suivi par satellite désactivés.

« C’est illégal et dangereux pour tous les autres marins.

«Nous devons interdire les chalutiers de fond et les superchaluts de toutes nos aires protégées pour renforcer la protection des océans.

Des militants de Greenpeace ont également protesté contre le Tourmalet, un navire industriel de tir à la mouche battant pavillon français qui pêchait à Offshore Overfalls et à Bassurelle Sandbank.

Le tir à la mouche est une forme de pêche destructrice qui endommage les fonds marins et a récemment réapparu dans les eaux britanniques.

Les aires protégées Offshore Brighton, Offshore Overfalls et Bassurelle Sandbank existent toutes pour protéger les fonds marins.

Les chalutiers de fond ont passé 68 000 heures à pêcher dans les zones protégées du Royaume-Uni rien qu’en 2020, selon l’analyse de Greenpeace.

Un porte-parole de Greenpeace a déclaré : « Greenpeace a signalé à plusieurs reprises au MMO des incidents de pêche au noir AIS dans les zones protégées du Royaume-Uni.

«Malgré cela, le MMO n’a jamais suivi ni poursuivi cette activité illégale.

« Greenpeace appelle le gouvernement à interdire les chalutiers de fond, les superchaluts et les lanceurs de mouches de toutes les AMP du Royaume-Uni afin de renforcer la protection des océans. »

La semaine dernière, Greenpeace a surveillé le Willem van der Zwaan, un énorme chalutier battant pavillon néerlandais, à travers l’AMP Offshore Overfalls pour l’empêcher d’aspirer les stocks de poissons.

Plus tôt cette année, le Premier ministre Boris Johnson a évoqué la possibilité d’une interdiction des « chalutiers aspirateurs ».

Express.co.uk a contacté Defra pour obtenir des commentaires sur les derniers incidents et la politique du gouvernement en général.