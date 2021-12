FURIEUX! Lib Gaming Outlet appelle la répression de Twitch contre les insultes anti-blanches « bizarres »

La censure est mauvaise, mais l’ironie est riche lorsqu’un média de jeu libéral comme Kotaku a qualifié l’interdiction du streamer de jeu Hasan Piker de Twitch pour avoir utilisé le terme « cracker » une « décision de modération bizarre ».

Le point de vente de jeux libéral Kotaku a semblé exprimer son indignation face à la façon dont « la plate-forme de streaming appartenant à Amazon Twitch considère » cracker « une grave insulte raciale », et que « le streamer socialiste Hasan Piker et d’autres ont été interdits pour l’avoir dit », selon un blog du 14 décembre. Publier.

Le streamer de jeu vidéo de gauche Hasan Piker, qui est le neveu de l’animateur libéral des Jeunes Turcs Cenk Uygur, aurait été interdit pour avoir utilisé le terme « cracker » pour les Blancs. « J’ai été appelé « cracker » plus de fois que chacun d’entre vous dans ma conversation, d’accord ? » Piker a déclaré dans un livestream, selon Kotaku.

Kotaku a ensuite résumé de manière dramatique que « que le cracker doive ou non être une infraction pouvant être interdite a été catapulté dans le discours, ce qui signifie que des streamers comme Ian ‘Vaush’ Kochinski ont commencé à utiliser le terme dans leur commentaire sur la controverse, pour ensuite être également bannis pour cela. »

Les reportages de Kotaku sur Piker peuvent sembler assez apprivoisés à première vue, mais le média a laissé apparaître son parti pris de gauche lorsqu’il a discuté des théories du complot apparentes sur la suprématie blanche et sur le fait que le racisme anti-blanc n’est pas une préoccupation légitime :

Maintenant, alors que l’extrême droite essaie d’alimenter les paniques racistes partout où elle peut garder son emprise sur ce pays, les guerriers de la culture ont essayé de transformer le cracker en une insulte anti-blanche aussi offensante que n’importe quelle autre épithète raciale. Le problème, bien sûr, est que le racisme fait référence à des structures de pouvoir globales, pas si un mot anodin vous a fait vous sentir mal. Le terme « cracker » n’est pas non plus l’équivalent des mots utilisés historiquement pour subjuguer et littéralement nuire à BIPOC.

Le YouTuber « libéral mécontent » Tim Pool a répondu à la répression de Twitch contre le mot « craqueur » en tweetant: « Si vous affirmez que les entreprises privées peuvent interdire qui elles veulent, je ne vois rien de mal à quoi que ce soit ici. » Il a ajouté que « Vaush savait qu’il utilisait des insultes, il savait qu’ils interdisaient les insultes, il a été banni.

Piker aurait déjà été puni pour des déclarations offensantes, bien que Kotaku ait tenté de les rationaliser : « Ce n’est que la troisième fois que Hasan est banni de la plate-forme. Un exemple précédent s’est produit après qu’il a déclaré que « l’Amérique méritait le 11 septembre » en raison de son passé de guerres étrangères et de violations des droits de l’homme. »

