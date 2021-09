Furiosa, prequel de Mad Max, reporte sa première à 2024 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La préquelle de Mad Max Fury Road (Mad Max: Fury Road), “Furious”, ne sortira pas en salles à toute vitesse. La date de sortie du film a été repoussée d’un an au 24 mai 2024, a annoncé vendredi Warner Bros. Il devait initialement sortir en juin 2023.

George Miller reviendra en tant que scénariste et réalisateur du film, qui a été présenté comme la plus grande production jamais réalisée en Australie. Anya Taylor-Joy, la star de la série The Queen’s Gambit, jouera le rôle principal que Charlize Theron a joué dans Fury Road. Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II font également partie du casting.

Sur cette photo du 11 février 2016, le réalisateur George Miller arrive au Santa Barbara International Festival Directoring Awards 2016 au Arlington Theatre de Santa Barbara, en Californie. La préquelle de Mad Max: Fury Road, “Furiosa” a été reportée au 24 mai 2024, a annoncé Warner Bros. le 10 septembre 2021. Miller écrit et réalise le film. Photo : Richard Shotwell / AP.

La production de Mad Max: Fury Road était notoirement troublée, mais des flammes est sorti un film acclamé par la critique qui a remporté 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et a remporté six Oscars. Cependant, il était toujours dans le rouge après avoir engrangé 375 millions de dollars dans le monde.

Le studio a également annoncé vendredi que la nouvelle adaptation de Salem’s Lot sortira en salles le 9 septembre 2022.

Source : Cependant