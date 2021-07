Furious Ireland demande au Royaume-Uni de céder sur les contrôles commerciaux du Brexit | Politique | Nouvelles

in

Son premier ministre Micheal Martin a déclaré que Downing Street devrait offrir des concessions à la hauteur du « pragmatisme » de l’Union européenne pour résoudre les problèmes entourant le protocole afin d’éviter une frontière dure. Dans une intervention qui attisera probablement les tensions entre l’UE et le Royaume-Uni, il a exigé la “mise en œuvre complète” des règles post-Brexit dans la région. Cela est intervenu après sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour approuver les plans de l’Irlande visant à dépenser de l’argent pour la relance de l’UE.

M. Martin a déclaré lors d’une conférence de presse à Dublin : « Je l’apprécie et j’ai remercié le président pour la récente décision de la Commission de traiter certaines questions soulevées dans le cadre du protocole, notamment d’accepter la prolongation du délai de grâce sur les viandes réfrigérées.

« L’équipe de la Commission, dirigée par le vice-président Sefcovic, a fait preuve de flexibilité et de pragmatisme.

“J’espère et je crois que cet esprit doit être réciproque et que les mois à venir seront utilisés de manière productive afin que nous puissions parvenir à une mise en œuvre complète du protocole d’une manière qui profite aux habitants d’Irlande du Nord et d’Irlande.”