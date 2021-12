Furious Klopp claque l’arbitre Tierney pour des erreurs « cruciales » lors du tirage au sort de Liverpool

Jurgen Klopp a sérieusement contesté l’arbitrage entre Liverpool et Tottenham Hotspur, insistant sur le fait que Harry Kane aurait dû être expulsé.

Les deux équipes ont joué un match nul 2-2 intense au stade Tottenham Hotspur. C’était un match avec beaucoup de points de discussion, principalement en ce qui concerne l’arbitrage. Andy Robertson a été expulsé pour Liverpool, qui estimait que Kane aurait dû également être pour leurs adversaires.

Kane a commis une faute sur Robertson avec un défi de crampons en première mi-temps, mais VAR n’est pas intervenu. Plus tard dans le match, l’arrière latéral de Liverpool s’est vu rouge pour avoir balancé sa jambe à Emerson Royal, cette fois grâce à un appel VAR.

Liverpool ne pouvait pas avoir trop de plaintes au sujet de la décision. Cependant, étant donné que Kane était toujours sur le terrain après ce qui s’était passé plus tôt, ils n’avaient pas l’impression que les choses étaient égales.

Klopp était satisfait de l’attitude affichée à ses côtés, mais a admis que les adversaires avaient l’air plus frais. Mais ses principaux commentaires ont entouré la performance de l’arbitre Paul Tierney.

Klopp a déclaré à Sky Sports: « J’ai vu un gros combat de mon côté. La première mi-temps a été un bon match de mon équipe.

« La seconde mi-temps n’est pas aussi bonne car nous avons ressenti l’intensité des dernières semaines et l’adversaire semblait avoir fini de s’échauffer. Ils avaient l’air plus frais.

«Marquer le deuxième excellent. Concéder pas tellement.

« Il y avait beaucoup d’autres choses qui ont eu une grande influence sur le jeu, mais il vaut mieux poser certaines de ces questions à M. Tierney. »

Lorsqu’on lui a demandé si Kane aurait dû être expulsé, Klopp a répondu: « Oui, définitivement.

« Vous pouvez donner un carton rouge à Robbo. Ce n’est pas le défi le plus intelligent, mais c’est certainement un carton rouge. Aucun doute là dessus.

« Sa jambe était en l’air, c’était une pure coïncidence. Harry ne peut pas le juger. Si la jambe de Robbo est au sol, c’est une jambe cassée.

«Nous avons un VAR assis là et il pense revoir Robertson. C’est bien pour ça qu’il est là. Mais qu’a-t-il fait dans cette situation ?

Harry Kane aurait-il dû être expulsé ?

Liverpool aurait-il dû avoir un penalty ? 📺 Regardez #TOTLIV en direct sur Sky Sports PL pic.twitter.com/yKLtrBsJzX – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 décembre 2021

Une autre décision critiquée par Klopp a été le fait de ne pas avoir accordé de penalty à Liverpool lorsque Diogo Jota est tombé dans la surface sous le défi d’Emerson.

Le patron de Liverpool a poursuivi: «Et puis il y a la situation des pénalités avec Diogo Jota.

« M. Tierney m’a dit que Diogo s’arrêtait exprès parce qu’il voulait la faute. Avant tout, si vous voulez tirer, vous devez vous arrêter car vous ne pouvez pas faire les deux.

« C’est toujours utile quand vous jouez au football vous-même. Quand vous voyez la situation revenir, le VAR est là. Pourquoi s’arrête-t-il ? Je ne comprends pas. »

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Klopp satisfait du combat contre Liverpool

Malgré ses frustrations, Klopp n’a pas perdu de vue qu’un match nul était un résultat décent pour son équipe dans des circonstances difficiles.

Mais ses réflexions sur Tierney ont continué à éclipser sa réaction.

Il a ajouté : « Le tirage est bon. Nous ne sommes pas assez fous pour penser que nous ne pouvons pas faire match nul à Tottenham mais ces situations sont cruciales.

«Je n’ai aucune idée de ce que son [Tierney’s] le problème est avec moi.

« J’étais un peu plus émotif dans le jeu mais il me donne un carton jaune mais ce n’est pas autorisé dans une situation comme celle-ci ? Il vient me donner un carton jaune mais j’aurais préféré les bonnes décisions sur le terrain.

«Nous avons notre milieu de terrain complet, le meilleur demi-centre du monde… Nous perdons notre capitaine le jour du match, vous ne pouvez donc pas vous attendre à jouer le meilleur match de football de la saison. Il faut se battre et c’est ce que les garçons ont fait.

« Mais juste un arbitre objectif qui voit les situations et les juge. Il m’a dit qu’il pense qu’il s’arrête exprès. C’est incroyable. Il avait la meilleure place sur le terrain et ne la donne pas.

« Vous devrez lui demander quel est son problème avec moi. »

LIRE LA SUITE: Klopp taquine les grandes nouvelles de Liverpool sur les derniers pourparlers sur le contrat de Mo Salah