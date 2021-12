Furious Tories élimine Boris en tant que leader « buvant dans le saloon de la dernière chance » | Politique | Des nouvelles

Les députés ont appelé à sortir du n ° 10 et à revenir au «vieux Boris» qui avait le doigt sur le pouls de la nation. Ils ont demandé qu’un réparateur à la Willie Whitelaw prenne en charge les opérations et arrête les erreurs d’imprudence commises à Downing Street. Le président conservateur Oliver Dowden a insisté sur le fait que le parti avait entendu le message que les électeurs de l’élection partielle du North Shropshire avaient envoyé.

Il a déclaré : « Les électeurs du North Shropshire en avaient marre et ils nous ont donné un coup de pied. Je pense qu’ils voulaient nous envoyer un message et je tiens à dire qu’en tant que président du Parti conservateur, nous l’avons entendu haut et fort. Nous devons continuer à livrer le travail et c’est précisément ce que nous faisons.

M. Dowden a insisté sur le fait que M. Johnson était toujours une force avec laquelle il fallait compter dans les urnes. « Je pense que le premier ministre est un atout électoral pour le Parti conservateur, et je vais vous dire pourquoi », a-t-il déclaré.

« Il suffit de prendre les trois très gros appels auxquels nous avons été confrontés. Terminez le Brexit : il l’a respecté. Nous avons mis en œuvre le programme de relance le plus rapide au monde à deux reprises et nous avons vu l’économie traverser cette terrible période, avec un chômage inférieur à celui de notre entrée. Donc, je pense qu’en fait, sur les grands appels, le Premier ministre a la vision et la direction pour nous aider à traverser cette période difficile. »

La défaite des élections partielles survient quelques jours seulement après que M. Johnson a subi une rébellion parlementaire meurtrière contre des règles plus strictes en matière de covid. Des semaines d’allégations de sordides et de non-respect des règles de verrouillage ont également alimenté la colère des députés d’arrière-ban conservateur.

La baronne Davidson, ancienne chef des conservateurs écossais, a déclaré que le résultat de l’élection partielle était une « blessure auto-infligée ». Elle a déclaré que les députés « n’en sont pas encore là » lorsqu’il s’agit de forcer un défi de leadership, mais qu’ils se retourneraient à moins que des améliorations ne soient apportées.

« Le Premier ministre boit dans le saloon de la dernière chance. Ils attendent qu’il revienne après Noël avec un programme pour le gouvernement, pour affiner l’opération au n ° 10, pour arrêter d’avoir tous ces propres objectifs et de brûler le capital politique, pas seulement là-dessus, mais aussi sur Dominic Cummings et Barnard Castle. , également sur les deuxièmes emplois des députés, le parti est également à la recherche d’un peu d’emprise sanglante. Et s’ils voient cela, ils pourraient attendre. Mais je pense que le Premier ministre a été mis en garde par ses députés. »

Les conservateurs ont déclaré que les députés étaient » frustrés et agacés » mais que l’ambiance n’était pas encore » mutine « . L’un d’eux a déclaré à l’Express que M. Johnson était toujours très populaire dans sa région et que le parti devait le soutenir pour qu’il reprenne le dessus.

Le député a déclaré qu’un défi au leadership semblerait désormais « vain et déconnecté », mais ils ont averti que si la tendance se poursuivait au cours des six prochains mois, des questions seraient posées. D’autres ont averti que le parti s’était trop éloigné des valeurs conservatrices, telles que le maintien d’impôts bas.

Un haut responsable conservateur a déclaré que le Premier ministre devait commencer à écouter le parti et qu’il avait besoin d’un réparateur de confiance à ses côtés, tout comme Willie Whitelaw a soutenu Margaret Thatcher. Mais ils ont déclaré qu’il n’y avait « pas de candidat évident » pour remplacer M. Johnson, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss étant peu connue de l’électorat et le chancelier Rishi Sunak étant ébranlé par sa décision d’augmenter les impôts pour couvrir les coûts des soins sociaux.

Le député conservateur vétéran Sir Roger Gale a déclaré que la défaite devrait être considérée comme un « référendum » sur le poste de Premier ministre de M. Johnson. Il a déclaré que le parti a perdu « parce que l’électorat voulait envoyer un message très clair à Downing Street qu’il n’était pas satisfait de la gestion de ce gouvernement ».

«Je pense que cela doit être considéré comme un référendum sur la performance du Premier ministre et je pense que le Premier ministre est maintenant dans le temps des« derniers ordres ». Déjà deux grèves, une en début de semaine lors du vote aux Communes et maintenant celle-ci. Un autre coup et il est sorti.

Sir Charles Walker, vice-président du Comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré qu’une course à la direction serait « complètement complaisante », mais a ajouté que M. Johnson avait au plus 12 mois pour faire la différence.

« Le Premier ministre a des semaines, des mois, un an pour se débrouiller », a-t-il déclaré. « Si nous continuons à commettre des erreurs non forcées au cours des trois à six prochains mois ou neuf mois, cela deviendra beaucoup plus grave. C’est sérieux maintenant, mais ce n’est pas encore à un niveau critique.

Sir Geoffrey Clifton-Brown, le trésorier du comité de 1922 a déclaré que le moment n’était pas venu d’un « grand jeu de blâme » mais que M. Johnson devait arrêter les « buts personnels auto-infligés ».

« Je veux qu’il réussisse, je lui donne le bénéfice du doute », a-t-il déclaré. « Mais en faisant cela, en tant que l’un de ses députés d’arrière-ban chevronnés, je lui demande de bien réfléchir à la façon dont il gouverne le pays et d’éviter ces mesures auto-infligées. »