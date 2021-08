“Furious” Tottenham s’apprête à punir Kane après que l’attaquant a doublé

Tottenham est prêt à commencer à infliger une amende à Harry Kane après la révélation de toutes ses tentatives pour forcer un transfert à Man City.

Kane, 28 ans, a été tout Tottenham les fans auraient pu espérer et plus depuis leur entrée dans l’équipe première en 2014. Cependant, le désir du capitaine anglais de remporter des honneurs majeurs a été bien documenté. Et malheureusement, du point de vue des Spurs, ils n’ont pas été en mesure de donner à Kane ce qu’il désire le plus.

En tant que tel, la spéculation sur un transfert à succès vers Ville d’homme a commencé à tourbillonner. L’équipe de Pep Guardiola aurait été repoussée avec une offre de 100 millions de livres sterling lors de l’Euro 2020.

Mais avec le tournoi maintenant fermement dans le rétroviseur, la saga est revenue au centre de l’attention.

Comme on pouvait s’y attendre, le président de Tottenham, Daniel Levy, est extrêmement réticent à vendre. C’est en dépit d’un prétendu « accord de gentleman » entre lui et Kane au sujet de sa sortie potentielle.

En tant que tel, Kane ne s’est pas présenté à l’entraînement hier alors que la situation menaçait de s’envenimer.

Maintenant, l’Athletic a fait la lumière sur la situation, et il semble que la saga va effectivement tourner au vinaigre.

Ils rapportent que Kane “n’envisage pas de retourner à Hotspur Way tant qu’il n’aura pas obtenu son souhait de partir”.

La fenêtre d’été se termine le mardi 31 août. Si Kane tenait sa promesse et continuait à s’entraîner sans se présenter, il raterait probablement ses trois premiers matches de Premier League avant la fermeture de la fenêtre.

De plus, l’article affirme que Kane a récemment pris contact avec un “joueur non anglais de Man City pour l’informer” de son désir de rejoindre le club.

La firme de Tottenham en réponse à Kane

L’Athletic affirme que la position de Tottenham reste ce que beaucoup auraient prédit.

Les Spurs refuseraient apparemment de sanctionner une sortie de Kane vers un rival de Premier League “en aucune circonstance”. Si une offre d’environ 150 millions de livres sterling arrivait d’un prétendant étranger, cependant, les Spurs seraient apparemment ouverts à la vente.

Les deux parties semblant fixées dans leurs habitudes, la situation ne semble pas avoir de résolution à l’horizon. En effet, le directeur du football Fabio Paratici n’a pas été chargé d’aligner un attaquant remplaçant.

Une façon dont Tottenham tentera de forcer la main de Kane pourrait toutefois passer par des sanctions financières.

Les chiffres des Spurs sont décrits comme étant “furieux” de la position de l’attaquant et “lui infligeront une amende s’il ne revient pas”.

Pour sa part, Man City est prêt à augmenter son offre jusqu’à 130 millions de livres sterling. Mais à moins que la position de Levy et Tottenham concernant la vente à un autre côté anglais ne change, cette offre échouera également.

