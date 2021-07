Furlenco lève 1 000 crore de roupies dans son dernier investissement ; vise à se développer dans le niveau 2, 3 villes

Furlenco propose des ensembles de meubles aux consommateurs indiens pour leurs meubles de salon, leurs lits, leurs tables à manger, leurs solutions d’étude, leurs postes de travail et leurs chaises longues, entre autres.

La société d’abonnement de meubles Furlenco a levé 1 000 crores de roupies dans le cadre de son dernier cycle de financement dirigé par le Zinnia Global Fund. Le financement a été levé sous la forme d’un mélange de dettes et de fonds propres qui permettra à l’entreprise de s’adresser à un public plus large. Avec le dernier investissement, Zinnia Global Fund ainsi que CE-Ventures et Lightbox Ventures sont devenus les investisseurs de l’entreprise. Le dernier cycle de financement est aligné sur le plan de Furlenco de se développer dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 en Inde. En 2019, CE-Ventures a mené un tour de table de série C de 17,5 millions de dollars.

Récemment, la société a annoncé son entrée à Jaipur, Mysuru et Ahmedabad. À l’heure actuelle, la société propose des abonnements aux meubles dans 13 villes, dont Mumbai, Bangalore, Pune, Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Hyderabad et Chennai, entre autres.

Dans une note de presse, Furlenco a déclaré qu’entre FY15 et FY20, la société a augmenté à un TCAC de 120 pour cent. Il a en outre affirmé qu’il était en mesure de préserver 95 % de ses revenus pour l’exercice 21 malgré le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Au cours des cinq prochaines années, Furlenco projette la croissance de son chiffre d’affaires annuel à Rs 2 200 crore et générera Rs 650 crore en espèces sur une base annuelle d’ici FY26. Il convient de noter que l’évaluation actuelle de l’industrie de la location de meubles et d’appareils électroménagers s’élève à environ Rs 33 500 crore et devrait croître à un TCAC de 11% entre 2021-2025, selon les données du rapport Redseer 2020.

Ajith Mohan Karimpana, fondateur et PDG de Furlenco, a déclaré : « Les fonds que nous avons levés joueront un rôle essentiel dans cette aventure et alimenteront notre croissance grâce aux investissements et à la conception. Nous savons qu’il existe une force et une portée d’innovation immenses dans l’espace du commerce B2C et les secteurs dans lesquels nous opérons. Nous exploitons ce potentiel et perturberons certainement le marché avec ce que nous prévoyons.

Selon Ritesh Abbi, Zinnia Global Fund, Furlenco est « sur le point de poursuivre une forte croissance » qui a abouti au dernier investissement de série C.

Furlenco propose des ensembles de meubles aux consommateurs indiens pour leurs meubles de salon, leurs lits, leurs tables à manger, leurs solutions d’étude, leurs postes de travail et leurs chaises longues, entre autres. Avec les produits, l’entreprise propose également des services supplémentaires, pour la livraison, l’assemblage et la mise en place. Furlenco propose également de nombreux appareils électroménagers comme des fours micro-ondes, des téléviseurs LED, des machines à laver les ordinateurs portables.

