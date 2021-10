Fury a éliminé Wilder au 10e round dans un combat historique

. – Dans un combat présenté comme l’un des plus grands poids lourds de tous les temps, Tyson Fury a conservé son titre WBC après avoir éliminé Deontay Wilder au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi.

« Je suis dans ce métier depuis 57 ans dans la promotion de combats et je dois vraiment dire que je n’ai jamais vu un combat de poids lourds aussi magnifique que celui-ci », a déclaré le promoteur de boxe Bob Arum aux journalistes après la conclusion du troisième volet de la trilogie. entre les deux boxeurs.

Après avoir mis Wilder au tapis au troisième tour, Fury s’est retrouvé au sol à deux reprises au quatrième.

Dans un combat brutal de montagnes russes devant 15 820 fans, le Britannique de 33 ans s’est regroupé et a laissé tomber Wilder au 10e avec deux énormes mains droites pour remporter le combat par KO.

« Des coups comme ça mettent fin aux courses », a déclaré Fury aux journalistes. « J’espère juste qu’il va bien. Parce qu’il a reçu beaucoup de punitions ce soir.

« Ne doutez jamais de moi », a déclaré Fury. « Quand les choses ne vont pas bien, je vais toujours livrer. Je lui donne la gloire de la victoire. C’est un homme dur, il a pris de gros coups ce soir.

« Ce fut un grand combat ce soir, ainsi que n’importe quelle trilogie de l’histoire. »

Fury et Wilder avaient partagé un match nul controversé à Los Angeles en 2018, avant que le Britannique n’obtienne un KO au septième tour lors du deuxième combat il y a 20 mois.

« Nous nous sommes battus comme deux guerriers là-bas », a commenté Fury à propos du combat de samedi. « Et je suis allé lui serrer la main et lui dire bravo et il a dit ‘Non, je ne te respecte pas.’

« Je me disais ‘Comment peux-tu dire que j’ai triché quand tu sais au fond de toi que tu as été assez touché ?’

« C’est un mauvais perdant ou quoi ?

« Mais j’ai agi comme un gentleman tout au long de ma carrière et c’est tout ce que je peux faire. »