Fury a éliminé Wilder et conservé le titre dans un combat historique, qui a eu cinq KO

Ce qui promettait d’être le combat de l’année n’a pas échoué. Dans un combat pour se souvenir, que eu cinq chutes et a répondu à toutes les attentes du salon, les Britanniques Tyson fureur assommé l’américain Deontay Wilder et conservé le titre de champion poids lourd de la CMB. Alors avec un combat épique une trilogie a été clôturée qui restera à jamais dans l’histoire de la boxe.

Après un match nul lors du premier match entre les deux, Fury a remporté sa deuxième victoire consécutive contre Wilder (42-2-1), cette fois par KO au 11e tour. Il a ainsi maintenu son invaincu de 31 combats remportés (22 par KO) et un match nul devant les 15 820 spectateurs présents à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

« Ne doutez jamais de moi », a affirmé le Britannique après le combat et a ajouté : « Quand les choses deviennent laides, je livrerai toujours. » De plus, il a assuré : « C’était un grand combat ce soir, comme toute trilogie dans l’histoire. Je ne vais pas me faire d’excuses, Deontay est un grand boxeur. Je dis toujours que je suis le meilleur combattant du monde et qu’il est le deuxième. »

Bien sûr, pour remporter la victoire, Fury n’a pas non plus passé un bon moment pendant le match. C’est que même s’il a commencé à jeter son rival à la toile avec un crochet du droit au troisième tour, dans le quatrième c’est lui qui tombe et deux fois. Mais tout a basculé au dixième tour, quand The Gypsy King a de nouveau laissé tomber The Bronze Bomber.

La clôture est venue un avant la limite, quand un nouveau crochet du droit a éliminé les chances de Wilder. À 33 ans, Fury pourrait désormais se tourner vers un combat d’unification de la couronne des poids lourds avec l’Ukrainien. Oleksandr Usyk, qui possède les ceintures WBA, IBF et WBO.

Wilder, 35 ans, a fait un grand spectacle, mais cela n’a pas suffi pour regagner la ceinture qu’il a donnée en 2020 à Fury taprès cinq ans en son pouvoir.

Tour par tour

Après avoir fait attendre sa sortie sur le ring, Wilder a commencé fort le combat en enchaînant les premiers coups au corps et à la tête d’un Fury qui avait le poids le plus élevé de sa carrière (125,6 kg).

Le Bronze Bomber a pris le premier assaut mais Fury a commencé à délivrer les coups les plus précis du combat. Les Britanniques prenaient le pas jusqu’à ce qu’au troisième tour, il envoie Wilder au tapis pour la première fois avec un crochet du droit.

L’Américain a tenu jusqu’à la cloche et Il l’a rapidement retourné avec sa redoutable main droite, ce qui a envoyé Fury au sol à deux reprises au quatrième tour. Avec les deux combattants touchés, Wilder et Fury ont tenté de se réinstaller sur le ring, s’accordant une petite trêve en trois rounds pairs.

Au septième, les Britanniques il a écrasé une puissante main droite contre Wilder qui l’a laissé trembler mais l’Américain était toujours sur ses pieds et prêt à résister. Wilder, spécialiste du KO, espérait trouver un coup gagnant mais c’est Fury qui l’a de nouveau mis à genoux au dixième round.

Le Britannique en voulait également aux coups de Wilder mais, avec Une minute et 10 secondes de la fin au onzième round, il a réussi à décrocher un crochet droit flétri dont Wilder ne pouvait plus se remettre.

La trilogie entre Fury et Wilder a commencé en 2018, avec un premier match à Los Angeles qui s’est soldé par un match nul, après que le Britannique ait survécu à deux chutes, l’un d’eux au 12e tour.

Fury avant de monter sur le ring.

Fury a éliminé Wilder au septième round du deuxième combat, qui a eu lieu en février 2020 à Las Vegas (Nevada), la dernière fois que les deux combattants étaient montés sur un ring.

Plutôt que d’affronter à nouveau l’Américain, Fury avait prévu un combat d’unification de la ceinture des poids lourds cette année contre son compatriote Anthony Joshua, mais un arbitrage indépendant a ordonné à Wilder d’attribuer un troisième match revanche.

Fury a conservé le titre.

Le combat de samedi était prévu pour juillet, mais il a été reporté après que Fury et des membres de son équipe ont été testés positifs pour le coronavirus.

