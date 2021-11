« Fury a été blessé quand il a battu Wilder »

John fureur, père de Tyson fureur, a déclaré que son fils « a été grièvement blessé » Après son victoire par KO contre Deontay Wilder le 10 octobre dernier. Dans un combat long et disputé, Fury a remporté la victoire par KO au onzième round.

Comme l’a révélé son père, Fury s’est battu avec des problèmes de coude qui ont été aggravés après le combat. Cela l’a amené à subir des injections de cortisone dans chaque coude pour finalement passer sous le bistouri pour les réparations osseuses pertinentes.

« Tyson a été grièvement blessé avant le combat et cela l’a blessé dès le début », a déclaré John Fury. « Il m’a dit qu’il ne pouvait pas boxer, qu’il ne pouvait pas lâcher son jab car la douleur était insupportable. Il m’a dit qu’il se battait contre Wilder et contre la douleur dans son corps, donc sa seule option était de provoquer une guerre et de vouloir la gagner plus que Wilder », a expliqué le père de l’Anglais.

John Fury a révélé que les derniers mois ont été difficiles pour son fils. « Tyson a eu trop de problèmes. Vous avez été à 50 % de votre capacité parce que vous avez contracté le COVID-19 en juillet. Puis il a eu des problèmes avec sa copine… Ce n’est pas facile de garder son sang-froid, mais c’est ce qu’il a fait », a-t-il souligné.