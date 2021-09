Fury alors que le blog du NHS dit aux Blancs de «être mal à l’aise» pendant que les listes d’attente dépassent les 13 millions | Royaume-Uni | Nouvelles

De nombreux critiques se sont demandé pourquoi le service de santé utilisait l’argent des contribuables pour gérer le blog – écrit par la tsar de l’égalité Aishnine Benjamin – alors que la pandémie a fait dépasser les 13 millions de listes d’attente. Dans ses divagations, Mme Benjamin – la responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion au Conseil des infirmières et des sages-femmes – donne aux Blancs une longue liste de lecture de littérature antiraciste.

Elle poursuit ensuite en énumérant une série de «conseils» pour les Blancs sur la façon de lutter contre le racisme.

Ils incluent ne pas être « défensif » parce que « ce n’est pas personnel et ce n’est pas vraiment à propos de vous ».

D’autres « conseils » sont de travailler sur « l’empathie », de se visualiser « vous-même à la place de l’autre personne » et d’être « mal à l’aise ».

Le blog, publié vendredi, a été critiqué par beaucoup.

Partageant une capture d’écran du haut du post, le Brexiteer Darren Grimes a fait rage: “Le NHS: nous avons besoin de 10 milliards de livres sterling ou nous allons nous effondrer de manière imminente!”

L’ancien conseiller de Theresa May, Nick Timothy, a écrit: “Quand treize millions d’entre nous sont sur les listes d’attente du NHS, ils nous donneront au moins quelque chose à lire.”

La commentatrice politique Olivia Lever a déclaré : « Mon médecin généraliste m’a dit que je vais devoir attendre pour faire un test sanguin pour ma thyroïde cassée, mais pourtant je paie des impôts pour cela ?

L’ancien candidat du Brexit Party, Ike Ijeh, a écrit : « Combien de fois cela doit-il être dit ? On ne peut pas combattre le racisme par le racisme.

Pendant ce temps, l’animateur de GB News, Calvin Robinson, a déclaré: “Un autre exemple des soi-disant antiracistes étant racistes.

“Chers Blancs du Royaume-Uni : soyez mal à l’aise. @aishnine fait l’éloge de Kehinde et du Dr Shola, deux infâmes arnaqueurs de course.

« Pourquoi @NHSuk @NHSEngland soutient-il et active-t-il cette rhétorique de division ? »

Cependant, elle n’était pas sans ses partisans.

Une personne a tweeté : « Je ne vois pas le problème ? Pourquoi êtes-vous si énervé à propos d’un article sur un site Web des RH du NHS. Aucun médecin ni aucune infirmière n’ont été retirés de la ligne de front pour faciliter la rédaction de cet essai. inconfortable.”

Un autre a écrit : « S’assurer que le NHS est un endroit diversifié et accueillant signifie que les gens veulent venir travailler et c’est l’un des moyens les plus efficaces de réduire les listes d’attente. À tout le moins, c’est une bonne affaire !

Après avoir enseigné aux Blancs comment lutter contre le racisme, Mme Benjamin poursuit en énumérant ce que «tout le monde» devrait faire.

Encore une fois, elle fournit une longue liste de lecture.

Les titres incluent Brit(ish) de Hirsch, Race and Class in the Ruins of Empire d’Akala et Why I’m No Longer Talking to White People About Race de Renni Eddo-Lodge.

Elle est suivie d’un « appel à l’action » exhortant les gens à changer le récit « afin que les générations futures ne restent pas dans le noir ».

Dans une biographie sur son site Web, Mme Benjamin déclare : « Avec plus de 15 ans d’expérience en tant que professionnelle de la diversité et de l’inclusion, j’ai des connaissances et des expériences qui couvrent toutes les caractéristiques protégées (par exemple, la race, le sexe, le handicap, les personnes trans) et les droits humains pour offrir la diversité et les résultats d’inclusion dont vous avez besoin.

« Je suis passionné par la création d’environnements inclusifs et le changement des cultures organisationnelles pour obtenir les résultats escomptés en raison de (pas au détriment de) la diversité. »