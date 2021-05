Fury alors que les membres de la rébellion d’extinction s’assoient sur la route pour arrêter le trafic “ Faire plus de pollution! ” | UK | Nouvelles

Les seuls militants portaient des panneaux sandwich lors de leurs manifestations, qui lisaient des messages comme “Je suis terrifié parce que notre planète est en train de mourir” et “Je suis terrifié que mes petits-enfants souffrent et mourront de faim à cause du changement climatique”. Les chauffeurs fumants ont été contraints de trouver des itinéraires alternatifs samedi.

Une grand-mère déterminée s’est assise sur une route très fréquentée à Colchester pendant une heure, rapporte Essex Live, tandis que des photos sur Yorkshire Live montrent la police essayant désespérément de persuader les militants de s’arrêter.

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leur dégoût face au comportement d’aujourd’hui.

Une personne a publié en ligne: “Dans le passé, la police l’aurait hissée et, si elle était retournée, l’a arrêtée. Obstruer l’autoroute est un délit”.

Un homme a écrit: “Trop de temps entre leurs mains. J’aurais dû passer la journée de manière plus productive [sic] ramasser les déchets. “

Un autre a demandé: “Comment la création d’un embouteillage aide-t-elle l’environnement?”

Et un homme a partagé: “Alors, elle est assise sur la route, bloquant le trafic qui produira plus de pollution?”

Mais Lisa (photo en haut), qui a causé des retards à Colchester, a déclaré: «Nous avons tout fait pour que les gouvernements se réveillent et agissent.

“Bien que notre mouvement ait contribué à élever l’urgence climatique et écologique dans l’agenda mondial, ce n’est pas suffisant. J’ai vraiment peur pour l’avenir de mes petits-enfants sinon je ne serais pas là. Je ne sais pas quoi faire d’autre.”

La femme de 52 ans a ajouté: “En février de cette année, le directeur général de l’Agence pour l’environnement, Sir James Bevan, a déclaré que le Royaume-Uni se heurtait aux pires scénarios environnementaux qui, s’ils n’étaient pas contrôlés, effondreraient les écosystèmes, réduiraient les rendements des cultures, supprimeraient les infrastructures. que notre civilisation dépend et détruit la base de l’économie et de la société. “

Clare Walters, une conseillère du Parti vert, était l’une des nombreuses femmes à siéger sur les routes à Huddersfield.

Elle a déclaré: «Nous avons perdu 70% de notre faune en 40 ans et le taux augmente sans cesse.

“Pourtant, nous empoisonnons toujours nos terres avec des pesticides, nous émettons toujours des niveaux records de CO2 qui perturbent le climat, nous détruisons toujours des habitats et le gouvernement ne dit toujours pas la vérité.”