Fury alors que l’Université de Liverpool abandonne le nom de Gladstone en raison de ses liens avec l’esclavage | UK | Nouvelles

L’université a accepté de renommer Gladstone Hall en juin dernier en raison de ses liens avec la traite des esclaves à la suite d’une campagne d’étudiants. Le bâtiment portera désormais le nom de la militante antiraciste et militante communiste née à Liverpool, Dorothy Kuya.

Mais le changement de nom a déclenché une réaction furieuse sur les réseaux sociaux.

Le présentateur de GB News, Colin Brazier, a tweeté: “William Gladstone a servi 4 mandats en tant que PM.

«On peut raisonnablement justifier qu’il est le plus grand leader de notre pays.

“Il a un jour décrit l’esclavage comme le” crime le plus abominable “de l’histoire du Royaume-Uni et a œuvré pour son abolition.

“S’il peut être annulé, qui ne peut pas l’être?”

Un autre utilisateur de Twitter a posté: “William Gladstone, qui a été premier ministre quatre fois, est peut-être un géant politique, mais il n’est toujours pas assez bon pour les étudiants de l’Université de Liverpool.”

Un troisième a simplement écrit: «Madness».

Un autre a tweeté: “C’est tout à fait ridicule.”

LIRE LA SUITE: La ville de Londres vote pour démolir PLUS de statues de personnages historiques

Plus de 4 000 étudiants ont voté dans un sondage pour que les résidences portent le nom de Mme Kuya.

Annonçant le changement de nom, le président de la Liverpool Guild of Students, Adnan Hussain, a déclaré: «Les étudiants ont été au cœur de cette campagne et je tenais à remercier personnellement tous les anciens étudiants et étudiants officiers pour avoir travaillé si dur sur cela.

Le père de Gladstone possédait des esclaves et il s’est prononcé contre l’abolition au Parlement.

Mais le quadruple Premier ministre a par la suite changé d’avis et qualifié l’esclavage de «crime le plus odieux» de l’histoire du Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, le Dr David Jeffery, professeur de politique britannique à l’Université de Liverpool, a déclaré que Gladstone Hall avait été «nommé d’après l’un de nos plus grands premiers ministres» qui avait «œuvré pour l’abolition de l’esclavage et n’avait jamais possédé d’esclaves lui-même».

Il a déclaré au Times: «On a le sentiment que Gladstone n’est pas la bonne personne à poursuivre.

«Il y a l’idée qu’il avait des opinions assez dominantes dans sa jeunesse, mais son parcours politique au cours de ces 60 ans l’a conduit à une place très progressiste à la fin de sa vie.»