Fury chez SNP dépense près de 200 000 £ en représentants pour défendre les intérêts de l’indépendance écossaise dans l’UE | Politique | Nouvelles

Le gouvernement écossais vise le réseau de bureaux internationaux à Berlin, Washington, Paris, Pékin, Dublin et Ottawa et Bruxelles est de « renforcer les relations internationales de l’Écosse ». Mais les salaires élevés des cadres supérieurs ont soulevé des questions sur l’utilisation de l’argent public par le gouvernement écossais. en ce qui concerne la question de savoir si les bureaux à l’étranger sont rentables pour le contribuable écossais.

Les chiffres révélés dans une demande de FOI ont montré que le gouvernement écossais dirigé par le SNP dépensait jusqu’à 103 495 £ et 83 233 £ par an pour un directeur et un directeur adjoint chargés de gérer le bureau de Bruxelles à l’étranger.

La tranche inférieure de la tranche salariale est de 95 930 £ pour un directeur et de 77 340 £ pour un directeur adjoint.

Les ministres ont également récemment lancé une campagne de recrutement de personnel politique pour leur bureau de Bruxelles.

Un poste récent de conseiller politique en matière d’environnement et de transport consiste à fournir « des renseignements avancés sur la législation européenne émergente pour soutenir les équipes politiques et les ministres basés en Écosse ».

Une autre description d’un conseiller politique dit : « Vous prendrez vos fonctions à un moment difficile, car l’Écosse ressent le plein impact de la perte de l’adhésion à l’UE, maintenant en tant que membre d’un pays tiers. »

Un récent plan d’affaires pour Scotland House Brussels, dont les cadres supérieurs sont chargés de mettre en œuvre, a également montré que les ministres voulaient « promouvoir la compréhension autour des discussions sur l’avenir constitutionnel de l’Écosse » auprès des voisins européens.

Donald Cameron MSP, porte-parole des conservateurs écossais pour les affaires extérieures, a déclaré : « Comme toujours, le SNP se pose de sérieuses questions sur son utilisation de l’argent public.

« Le gouvernement SNP doit se concentrer à 100 % sur l’utilisation de toutes les ressources pour la reprise économique après la pandémie, remettre l’éducation des jeunes sur les rails et soutenir le NHS écossais au moment où il en a le plus besoin.

« Les contribuables assidus s’attendront à ce que toutes les dépenses à l’étranger attirent les investissements et stimulent le commerce – pas pour alimenter la division. »

Alex Cole-Hamilton MSP, leader écossais des Lib Dems, a déclaré: «Cela sera une gifle pour les employés du secteur public qui travaillent leurs chaussettes pour une fraction de ces salaires alléchants.

« Je suis pour de bonnes relations avec Bruxelles, mais cela ressemble à un projet de vanité pour le SNP et très probablement à un relais financé par les contribuables sur leur chemin vers l’indépendance. »

Le whip en chef des conservateurs écossais, Stephen Kerr, a précédemment écrit une lettre à l’ancien ministre des Affaires étrangères Dominic Raab au sujet de la décision du SNP d’ouvrir les bureaux plus tôt cette année.

Dans la lettre, le MSP du centre de l’Écosse a demandé au gouvernement britannique de rappeler au premier ministre Nicola Sturgeon « les missions et les ambassades fournies par le gouvernement britannique ».

Les conclusions interviennent alors que la commission de la Constitution, de l’Europe, des affaires extérieures et de la culture du Parlement écossais a lancé une enquête sur la politique des affaires extérieures du gouvernement écossais.

Les MSP examineront si le budget du gouvernement écossais pour les affaires extérieures offrira un bon rapport qualité-prix, le programme de bureaux à l’étranger devant coûter 8 millions de livres sterling au cours de l’exercice 2021/22.

L’enquête examinera également comment les ministres nationalistes devraient s’engager avec l’Union européenne et le reste du monde après le départ du Royaume-Uni de l’UE.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Le réseau international de l’Écosse attire les investissements et crée des opportunités et des avantages nationaux pour le peuple écossais.

« Le rôle de Scotland House Brussels est encore plus important à la suite du Brexit et des dommages qu’il cause à notre économie, à nos emplois et à notre commerce – et pour soutenir une reprise verte après la pandémie.

«Malgré les défis présentés par COVID-19, le travail pour attirer les investissements de nos bureaux tant au pays qu’à l’étranger a contribué à augmenter les investissements directs étrangers en Écosse de 6 % en 2020, contre une baisse de 12 % dans l’ensemble du Royaume-Uni. «