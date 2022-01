Fury en tant que «criminel de guerre» Blair a été fait chevalier et a reçu la plus haute distinction britannique | Royaume-Uni | Des nouvelles

La nouvelle de l’élévation de l’ancien Premier ministre travailliste à l’Ordre de la Jarretière en tant que Chevalier Compagnon a consterné les opposants à l’invasion de l’Irak qui le considèrent comme un « criminel de guerre ». L’ancien député travailliste et respect George Galloway a déclaré: «Lève-toi Sir Tony Blair, le criminel de guerre, menteur et saltimbanque. Il prend littéralement le biscuit.

Le journaliste John Pilger a déclaré : « Le mépris dans lequel l’élite britannique tient le public n’a jamais été exprimé avec plus d’éloquence que dans la décision d’attribuer à Tony Blair l’ordre le plus élevé de la chevalerie.

L’honneur pour M. Blair intervient 14 ans après que le nouvel architecte travailliste a quitté Downing St. Les décisions concernant les personnes qui se joignent à l’ordre de cérémonie, qui remonte à 1348, sont prises sans l’avis du Premier ministre.

La réaction à l’annonce montre que les critiques de longue date de M. Blair n’ont pas refroidi leur colère.

L’ancienne dirigeante de Plaid Cymru, Leanne Wood, a déclaré: « J’ai toujours vu les problèmes avec le système d’honneurs du patronage monarchique, mais faire chevalier un homme qui devrait répondre de crimes de guerre le discrédite complètement. »

Lee Anderson, le député conservateur d’Ashfield, n’a pas été impressionné par le titre de chevalier de 68 ans.

Il a déclaré: « La plupart des gens conviendront qu’il y a beaucoup plus de personnes méritant ce prix que Tony Blair. Il y a une raison pour laquelle il a attendu plus de 14 ans pour ce prix et je suppose que certaines personnes diront que c’est pour le service public.

«Je dirais qu’il a très bien réussi financièrement depuis son passage en politique et cela devrait être une récompense suffisante pour un homme qui est maintenant profondément impopulaire dans des endroits comme Ashfield. Les gens examineront cela et penseront que le système des distinctions doit être réformé et je suis d’accord. »

Cependant, Tom Tugendhat, le président du comité restreint des affaires étrangères qui a servi comme officier de l’armée en Irak et en Afghanistan, a déclaré : « Le titre de chevalier de la Jarretière est un cadeau personnel de la reine. Tous les anciens premiers ministres l’ont, donc je ne sais pas pourquoi c’est surprenant.

Le député conservateur senior Sir Bernard Jenkin a salué cet honneur, déclarant: « Je suis ravi pour lui et c’est un honneur approprié pour l’un des PM les plus efficaces de notre temps, bien qu’il regrette maintenant des erreurs comme la Freedom of Information Act et la façon dont le travail a procédé à la dévolution écossaise.

Richard Tice, le chef de Reform UK a reconnu que l’invasion de l’Irak était une « erreur », mais a déclaré qu’il méritait le titre de chevalier parce qu’il « a supervisé de nombreuses améliorations dans l’éducation et les soins de santé pendant son mandat ».

M. Blair a déclaré: « C’est un immense honneur d’être nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre Très Noble de la Jarretière, et je suis profondément reconnaissant à Sa Majesté la Reine.

« Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

L’ancien ministre de la Défense, Mark François, a déclaré qu’il voulait savoir si « un autre chevalier Sir Keir Starmer » l’avait nommé et « si ce n’est lui, alors qui ? »