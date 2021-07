Fury et Wilder se narguent avant leur match du 24 juillet à Las Vegas

L’anglais Tyson fureur, champion poids lourd de la Conseil mondial de boxe (WBC), a promis de vaincre l’Américain Deontay WilderAlors qu’il a dit qu’il y aurait un bain de sang lorsque les deux se rencontreront dans le combat qui clôturera leur trilogie le 24 juillet à Las Vegas.

Lors d’une étrange conférence de presse tenue au Novo Theatre de Los Angeles, Fureur a reconnu qu’il ne voulait pas particulièrement un troisième combat avec Plus sauvage le mois suivant, mais a été forcé lorsqu’il a reçu une ordonnance d’un juge d’arbitrage après que son rival a exercé la clause de revanche dans son contrat.

Fureur Il a d’abord affronté l’ancien champion des poids lourds dans un match qui s’est terminé par un match nul en 2018 et lui a arraché le titre WBC lors d’un match revanche en février 2020 pour infériorité au septième tour.

UNE Fureur Enjoué et torse nu, il a ajouté une puissance de KO en un coup à son arsenal et écrasera l’Américain lorsque la cloche sonnera à la T-Mobile Arena.

“Ce que je vais faire avec Deontay Wilder cette fois, c’est l’écraser comme si j’étais un 18 roues et qu’il était un être humain”, a déclaré le Britannique, qui a prédit qu’il allait assommer. Plus sauvage en moins de sept tours.

“Je prends du poids, j’essaie de monter jusqu’à 300 livres pour ce combat parce que je cherche un grand KO tout de suite”, a déclaré le combattant britannique. «Je ne pense pas avoir été impliqué mentalement, physiquement ou émotionnellement dans ce combat. Je pense qu’il le fait pour les mauvaises raisons et quand les gens font les choses pour les mauvaises raisons, ils finissent toujours par se blesser », a-t-il ajouté à propos de son rival.

Plus sauvageAu lieu de cela, il a gardé ses écouteurs et sa bouche fermée pendant la majeure partie de la conférence de presse, mais a brièvement parlé pour remercier son équipe, qui comprend le nouvel entraîneur et l’ancien boxeur professionnel. Malik Scott, et a assuré qu’il avait donné une chance à Fureur.

“J’en ai assez dit parce que le 24 juillet, il y aura une effusion de sang”, a-t-il déclaré. Plus sauvage sans pratiquement élever la voix.

La conférence de presse à Los Angeles s’est terminée par un face-à-face de plus de cinq minutes au cours duquel aucun des boxeurs ne s’est adressé à l’autre, bien que les membres de leurs équipes aient échangé quelques mots.

“Merci à tous d’avoir assisté à cette conférence de presse unilatérale”, a-t-il conclu. Fureur.

