Fury explose contre Wilder pour l’avoir accusé d’avoir falsifié ses gants

Le champion des poids lourds, l’Anglais Tyson Fury, a attaqué ce mercredi en conférence de presse contre l’Américain Deontay Wilder, qui l’a accusé, sans motif jusqu’à présent, d’avoir falsifié ses gants lors de leur match revanche de février 2020, qu’il a remporté par TKO au septième tour.

Les activités d’avant-combat de la trilogie sont devenues tellement incontrôlables que Bob Arum, président de la société de promotion, Top Rank, a décidé d’annuler le traditionnel match d’avant-combat. Samedi, à la T-Mobile Arena, pour le championnat des poids lourds version World Boxing Council (WBC), dont Fury est propriétaire.

« Il dit qu’il veut me faire du mal et qu’il a toute cette colère en lui, de la méchanceté et de l’agressivité », a commenté Fury, qui a ajouté que contrairement, pour sa part, « Je ne veux pas blesser Deontay Wilder. Je veux juste le battre dans un combat. »

Ajouté que « Ceux qui tiennent les braises avec agressivité sont ceux qui se brûlent. Il sait qu’il a perdu deux fois et qu’il perdra le troisième. »

Le champion a demandé à la conférence des barrages que « Si les gants contenaient un corps étranger, comme le déclare Wilder, pourquoi il emploie toujours l’homme qui a inspecté ces gants avant le combat dans lequel je l’ai battu. «

Jay Deas n’est plus l’entraîneur-chef de Wilder, mais il fait partie de l’équipe Et il travaillera le coin la nuit du combat.

Deas a été remplacé par Malik Scott, que Wilder a éliminé lors d’une ronde de 2014. L’ancien entraîneur adjoint Mark Breland a été licencié par Wilder pour avoir jeté l’éponge au septième tour.

Le combattant anglais a dit que « Mark Breland t’a sauvé la vie ce soir-là. Tu devrais lui donner une augmentation. Si je gagne parce que j’ai triché, à quoi ça sert de changer d’équipe ? »

Mais Wilder, qui a une fiche de 42-1 avec 41 KO, a ensuite affirmé, sans preuve, que Fury avait falsifié ses gants. La Nevada State Athletic Commission a inspecté les gants et n’a rien trouvé d’anormal.

Les allégations ont été initialement formulées par Wilder en octobre 2020 dans le cadre d’un différend contractuel concernant le troisième combat. L’accord pour le deuxième combat contenait une clause de revanche, que Wilder a rapidement exercée, mais après de nombreuses tentatives infructueuses pour trouver une date en raison de la pandémie, Fury a déclaré qu’il pensait mieux affronter son compatriote Anthony Joshua.

Fury, 30-0-1 avec 21 KO, avait un accord pour affronter Joshua pour le championnat incontesté des poids lourds le 14 août en Arabie saoudite, mais en mai, un arbitre indépendant a statué que Fury devait à Wilder un troisième combat.

Dans ses remarques, Wilder, 35 ans, a déclaré que « J’irai dans la tombe avec mes croyances. Je n’ai pas à manipuler mes gants, je n’ai pas à faire ces choses. Au lieu de cela, vous n’avez aucun pouvoir et vous n’êtes pas non plus un artiste KO. Je suis sorti debout, mais j’avais un coach déloyal. »

Immédiatement Fury, 33 ans, a répondu en disant « C’était un KO », qui a réussi à renverser Wilder à deux reprises lors du dernier combat. « Je n’ai pas peur de toi parce que tu es un petit menteur, un gars peu sûr de toi. Tu es déjà assommé. »

Dans le tourbillon des accusations, Fury a ajouté que « Tout ce que vous dites est vrai, ce que j’ai mis dans les gants était mes poings », ajoutant que Deas était impliqué depuis qu’il a inspecté les gants. « Je n’ai pas à le nier, c’est vrai, j’ai utilisé mes jointures. »

Ajouté que « Wilder est mentalement faible et je vais l’assommer. Je l’ai effacé dans le match revanche et je vois la même chose dans le troisième combat. »

Alors que Wilder a fait une série d’excuses pour la perte, arguant que son uniforme pour entrer dans le ring pesait plus de 40 livres et que soit affaibli ses jambes, soit que Breland conspirait contre lui.

Quand ils ont eu leur premier match en décembre 2018, Fury s’est contenté d’un match nul, bien qu’il ait semblé gagner chaque épisode, plus ceux que Wilder a perdus, aux tours 9 et 12.

Le combat de samedi, outre l’appel qu’ils ont lancé avec leurs attaques en conférence de presse, c’est le fait que Le combattant qui gagnera sera sur le point de remporter un match pour le titre des poids lourds incontesté.