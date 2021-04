Fury: l’UE accusée d’avoir “enfreint les règles de pêche” avec des bateaux français à Jersey | Politique | Nouvelles

Un pêcheur français met en garde contre une “ guerre sans fin ” avec Jersey

Dans le cadre des accords de pêche post-Brexit, tout navire français qui détenait auparavant un permis du traité de la baie de Granville (GBT) est libre de pêcher au large de Jersey pendant que les autorités traitent les demandes de nouvelles licences. Don Thompson, président de l’Association des pêcheurs de Jersey, a déclaré que la «période d’amnistie» en place jusqu’à la fin du mois d’avril avait entraîné une multiplication par cinq du nombre de bateaux français autour de l’île.

Il a déclaré que depuis la fin de la période de transition du Brexit, le nombre de chalutiers français pêchant dans les eaux est passé d’environ 70 à plus de 300.

Il a également affirmé que leur présence était une violation directe des réglementations de l’UE contre la pêche INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée).

Contactée par Express.co.uk, la Commission européenne a insisté sur le fait que les bateaux français étaient autorisés à pêcher dans les eaux de Jersey dans le cadre de «dispositions transitoires».

Cependant, M. Thompson a accusé Bruxelles d’avoir exercé des pressions sur Jersey pour qu’elle accepte des conditions abusives pendant que les autorités s’efforcent de mettre en place des plans de pêche post-Brexit.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Nous nous sommes retrouvés dans une situation où l’UE a dit à Jersey, regardez les pêcheurs français ont du mal à se ressaisir et à obtenir leurs données et informations pour prouver l’effort historique dans vos eaux, pouvez-vous leur donner trois ou quatre mois pour y parvenir?

«Et malheureusement, cela dit que tout bateau français qui détenait auparavant un permis, qu’il accède ou non à nos eaux, a désormais le droit de pêcher dans nos eaux sans aucun permis.

«C’est donc en fait une violation des réglementations internationales dans la mesure où la pêche dans les eaux extérieures par des navires de l’UE sans permis est une violation de ce qu’ils appellent la pêche INN – un effort de pêche illégal, non réglementé et non enregistré.

«L’UE a effectivement fait pression sur Jersey pour créer une situation qui enfreint effectivement les réglementations sur la pêche INN.

«Ce n’est pas une opinion, c’est un fait que l’UE a exigé que leurs navires, au moins leurs navires français, soient autorisés à accéder à nos eaux – même à ceux qui n’avaient pas auparavant accès à nos eaux.

«Nous avons 344 bateaux accédant à nos eaux à des moments sans permis, rien, aucun contrôle sur ce qu’ils font, et 97 d’entre eux mesurent plus de 12 mètres, les plus gros atteignant 25 mètres et 1000 chevaux.

«Vous pouvez donc imaginer nos pêcheurs essayant de rivaliser en mer avec ces gros navires puissants ne respectant pas nos réglementations. Ou les pêcheurs sont vraiment en difficulté en ce moment.

La législation INN de l’UE, entrée en vigueur en 2010, s’applique à tous les navires de pêche, sous n’importe quel pavillon, dans toutes les eaux maritimes.

Depuis lors, la Commission européenne a émis 26 avertissements aux pays du monde entier, selon le groupe de surveillance IUU Watch.

Le système des drapeaux vert, jaune et rouge est conçu pour garantir que les pays exportant du poisson vers l’UE, le plus grand marché de fruits de mer au monde, respectent ses règles.

Dans le cadre du système de sanctions strict du bloc, les pays qui n’ont pas respecté ses normes de pêche risquent d’être «cardés», ce qui pourrait finalement conduire à l’exclusion de leurs poissons du marché de l’UE.

Sur son site Internet, la Commission déclare qu’elle «travaille activement avec toutes les parties prenantes pour garantir une application cohérente du règlement INN».

Quand Express.co.uk a contacté la Commission au sujet des allégations de pêche illégale, un porte-parole a déclaré que la Grande-Bretagne et le gouvernement local avaient accepté les termes de l’accord intérimaire.

Ils ont déclaré: “Le 4 février 2021, les autorités britanniques ont confirmé à la Commission l’engagement politique du gouvernement de Jersey de mettre en place des dispositions transitoires pour les navires de l’UE pêchant dans les eaux de Jersey, permettant aux navires détenant des permis dans la région de la baie de Granville de continuer. pour avoir accès aux eaux de Jersey jusqu’à fin avril 2021.

“Ces arrangements intérimaires sont en place en attendant la délivrance des licences complètes.”

Au sujet de l’accord commercial plus large entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit, M. Thompson a déclaré qu’il était resté “sans voix” par les termes de celui-ci et a déclaré que cela signifie que les pêcheurs de Jersey “n’ont même pas une limite appropriée de trois milles”.

Il a déclaré que le pacte commercial était clairement injuste pour les chalutiers de Jersey car ils ne sont pas autorisés à aller aussi près de la côte française.

Il a expliqué: «C’est un accord asymétrique, tout comme le Traité de Granville Bay l’était effectivement, il est très unilatéral. Donc, évidemment, nous n’en sommes pas très satisfaits.

En vertu de la loi de Jersey, en tant que territoire autonome et dépendant de la Couronne, l’île a le pouvoir d’accepter ou de rejeter l’accord.

Le parlement de l’île a approuvé sa participation au pacte quelques jours après sa signature par Boris Johnson et l’UE.

Les pêcheurs français soumettent actuellement aux autorités leurs preuves d’activité historique dans les eaux dans l’espoir d’accéder aux abondantes zones de pêche après le 30 avril.

Les règles stipulent que les bateaux doivent prouver qu’ils ont pêché autour des îles anglo-normandes pendant au moins 10 jours au cours de l’une des trois dernières années afin d’obtenir une licence.

Mais M. Thompson a fait valoir qu’un si petit nombre de jours signifiait «il n’y a pas de véritable lien économique» entre de nombreux chalutiers français et l’abondance des eaux et pourtant «ils réussissent à passer les cerceaux».

Il prédit que seuls quatre des cinq bateaux de Jersey se qualifieront pour un accès post-Brexit aux eaux françaises, tandis que jusqu’à 70 navires de France se qualifieront pour des licences pour pêcher autour de l’île.

Il a déclaré que le gouvernement de Jersey n’avait pas réussi à défendre efficacement les droits des pêcheurs de l’île, ajoutant: «Nous voyons régulièrement nos politiciens capituler efficacement sous la pression des Français.

Il a ajouté: «C’est vraiment difficile et ce ne serait pas si grave seulement que nos autorités ont adopté une approche indulgente pour permettre aux navires de pêche français qui accèdent à nos eaux de continuer dans l’intervalle pendant qu’ils fournissent leurs preuves documentaires d’un historique de la pêche dans nos eaux. »

Ian Gorst, ministre des relations extérieures de Jersey, a minimisé les affirmations de M. Thompson sur une énorme augmentation de l’activité de pêche française dans la région.

Il a déclaré: «Le Gouvernement de Jersey n’est pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle la période de transition, qui a maintenu les accords de licence des 20 dernières années, a multiplié par cinq les efforts. Les preuves ne montrent pas d’augmentation significative par rapport aux années précédentes. “

M. Gorst a déclaré que l’accord commercial signé par Boris Johnson et Ursula von der Leyen stipule qu’il n’y a “aucune préférence pour les pêcheurs de Jersey ou français” lorsqu’il s’agit de gérer les eaux abondantes autour de l’île.

Il a ajouté: «Le gouvernement de Jersey sympathise avec l’industrie de la pêche, c’est pourquoi il utilise tous les moyens diplomatiques, pratiques et économiques pour soutenir l’industrie.

“Jersey apprécie la relation profonde et historique qu’elle entretient avec la France, en particulier avec la Normandie et la Bretagne, et travaille donc dur pour parvenir à l’harmonie dans la région face à ce problème très difficile.”